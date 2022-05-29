Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от президента России Владимира Путина прямых переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщили журналистам в кабинете министров Германии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

«Они призвали президента России к серьёзным прямым переговорам с президентом Украины и к поиску дипломатического решения конфликта», — сообщает источник.

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Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что в Киеве не с кем договариваться, а Западу предлагали договариваться еще в декабре 2021 года. Кроме того, ряд участников обсуждения указали на то, что украинская сторона должна капитулировать.

«В декабре надо было призывать!..» — написал maxo.

«Ну, конечно, после разгрома нужны переговоры», — добавил Slesarr Polesoff.

«Перестанут поставлять оружие, тогда пусть и говорят о дипломатии», — отметила «Чайка».

"Дипломатическое решение уже было восемь лет назад», — напомнил Виктор П. о Минских соглашениях.

«А чего это они заднюю включили? ЕС уже чётко обозначил свою позицию: конфликт… может быть решён только «окончательной военной победой», — напомнил слова Борреля «Мир».

"Подписание капитуляции, и все! Какие могут быть с наркоманами переговоры?» — недоумевает Марина Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позиция

«При чём тут Зеленский? Скоро с макронами-шольцами никто разговаривать не будет. Они выполняют функцию «говорящего письма», не более», — пишет George S.

«Переговоры только при одном условии — безоговорочная капитуляция, плюс международный трибунал над нацистским режимом Киева и нацистскими ВСУ, нацистскими тербатами и нацистскими добробатами, фашистами СБУ», — отреагировал один из комментирующих.

«Шестёрки за переговоры с шестёркой. Как мило», — иронизирует Дмитрий Г.

«Значит, все у нас хорошо на фронте», — отметил Руслан О.

«Как до них не доходит, что Владимир Владимирович Путин никогда не унизится до прямых переговоров с клоуном…» — прокомментировал новость Игнат В.

«Давайте, договаривайтесь там, а мы пока эшелоны оружия будем отправлять… Гениально», — с сарказмом добавил Сергей К.

«Вот пусть на украинского клоуна и давят… Украинским нелюдям восемь лет предлагали разойтись миром, но… одно слово — нелюдь…» — написал Михаил З.

«Шольц с Макроном совсем берега потеряли… Тема давно неактуальна. А ведь в декабре предлагали по-хорошему договариваться! Так что теперь жрите и не обляпайтесь…» — подытожил Александр.