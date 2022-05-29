Известие о том, что Еврокомиссия предложила отсрочить запрет на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», соцсети восприняли с изрядной долей иронии и замечаниями о невысоких умственных способностях руководства стран ЕС. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Клод Верлинд. Марионетки

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«За что этой Еврокомиссии только зарплату платят? Три месяца всех убеждали отказаться от всех энергоресурсов из РФ. На четвертый вдруг переобулись. Может, хватит этим людям болтать и зря сотрясать воздух? Не показывайте всем вашу глупость и непрофессионализм», — призывает Татьяна Быстрова.

«Постучали не сильно умной своей головой о гранит мира — гранит оказался твёрже. Сказал бы — цирк, но, к сожалению, не цирк», — обозначил аллегорию Алексей.

«А за 8 месяцев новые месторождения откроют? Или трубы новые проложат? Кому лгут?» — спрашивает Игорь Рогатин.

«Очевидно, что заявленная цель санкций не соответствует фактической ситуации. Эскалация Западом конфликта растёт с огромной скоростью», — считает Динара.

«Европа включила заднюю. Вроде бы уже окончательно отключенный мозг европолитиков вдруг подал слабые сигналы жизни», — смеётся Андрей Коннин.

Питер Брейгель Младший. Извлечение камня глупости

«Экономический узел должен затягиваться медленно, агония и обретение понимания и смысла своих бездумных действий должны приходить к ним капля за каплей. Попкорн мне в руки», — отметила Наталья Смирнова.

«Да откажитесь уже. Нефть, что высвободится, нужна более разумным странам», — иронизирует Ольга.

«Ну откажитесь уже. Сколько можно обещать. А дальше холод, голод и конец промышленности. Вперёд и с песней, как говорится», — соглашается Елена.

«Ну да, ну да, когда: 70% экономики — услуги, а сырья нет. Ну отказывайтесь. Идиоты», — развивает тему Сергей.

«Я бы им не продавал нефть, и газ, и уголь, и дрова: кизяками пусть греются», — поделился мнением Виталий.

«Америка давит. Своего голоса у Европки нет», — напоминает Олег Осадчий.

«Что-то про очередные санкции давно не слышно. Наверное, пакеты заканчиваются», — шутит Николай.

«Они угрожают нам, что перестанут покупать нефть. Почему сами до сих пор это терпим? Давайте сами на опережение сработаем!» — предлагает Роман.

«Чего нам вообще с этой темой заморачиваться, когда Китай и Индия увеличивают закупки нашей нефти, а европейцы нам ничего не поставляют? Я бы вообще отключил Европе нефть и газ. А включил только после полного снятия санкций: торговля должна быть в обе стороны, а не в одну, как сейчас», — считает Владислав Зимин.

«Ну надо же, предложили! А может, нам теперь подумать, стоит ли продавать Западу хоть что-то… Снятие ВСЕХ санкций — наше условие — было бы неплохо, а то закачают сейчас свои хранилища и опять заноют: «Не хотим платить в рублях», — отметила Любовь Полтавская.

«Они все живут так хорошо потому, что покупали дёшево российский газ, нефть, лес и даже навоз — и они ещё умудряются тявкать на Россию! На что они вообще надеются?» — отметила Татьяна.

«Просто нужно месяц не продавать им нефть… Пусть почувствуют «свою независимость», — предлагает Геннадий Чабанов.

«К зиме все жители восточноевропейских стран, таких как Болгария и Румыния, дружно переедут в Германию», — фантазирует Владимир Уралов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Европейская комиссия направила правительствам стран — членов Евросоюза предложение, предусматривающее отсрочку обсуждаемого запрета на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», известило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Также указывается, что такой вариант должен способствовать решению связанных с поставками нефти проблем странами, не имеющими выхода к морю.

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