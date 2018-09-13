Путин поручил провести комплексную оценку санкций, введенных членами ВТО, и представить предложения по их обжалованию. Также президент по итогам совещания о развитии металлургического комплекса поручил утвердить стратегию развития металлургии в России на период до 2030 года с учетом введенных санкций.
Какие еще поручения дал Путин:
представить предложения по актуализации стратегии участия России в ВТО;
предусмотреть меры по росту потребления российской металлопродукции на внутреннем рынке и по снижению цен на нее;
подумать об оптимизации налоговой нагрузки на российских металлургов и угольные компании и об изменении тарифов на услуги РЖД и на электроэнергию;
рассмотреть целесообразность сохранения института консолидированной группы налогоплательщиков.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о ситуации вокруг поставок зерна, заявил, что Запад, похоже, решил «дать задний ход» в вопросе санкций.
«Еще раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идет о жизненно важных вещах. О поставках энергоресурсов, для того чтобы отопить дома. О еде, чтобы накормить людей. О миллионах граждан, которым от политиков надо, в общем-то, одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно. Санкции этому мешают. И расширение НАТО мешает. И кутерьма с расчетами по долгам, платежами и прочим. А больше всего мешает собственный космический кретинизм», — заявил Медведев.
По мнению издания "Euractiv", шестой пакет санкций (и без того очень проблемно обсуждаемый) станет последним, в котором в принципе будут содержаться какие-то существенные санкции против РФ.
Дальнейший разрыв экономических отношений не просто ударит по ЕС (по Евросоюзу били и предыдущие 5 пакетов), он поставит на грань существования крупнейшие экономики объединения - ФРГ, Францию и Италию. А следом и сохранение всех остальных мелких стран континента в орбите их влияния.
Виновато НАТО — сербы ответили на вопросы анкеты о своей позиции по поводу ситуации на Украине.
82,1% граждан Сербии выступили против антироссийских санкций из-за Украины. Поддержали введение таких мер лишь 6,9% участников опроса, предпочли не выражать позицию — 11%. Исследование провела «Новая сербская политическая мысль». В комментариях под новостью один из сербов дал свое короткое пояснение относительно мнения граждан страны.
«Мы против антироссийских санкций отчасти потому, что любим Россию, отчасти — потому что мы в принципе инстинктивно против санкций, поскольку сами были жертвами ограничений», — написал серб.
Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у авиакомпании «Россия». Об этом сообщил 20 мая заместитель министра торговли США Алан Эстевес.Читайте также: Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании «Россия»
Член парламента Гамбурга Мартин Дольцер: "Если вы верите в санкции как инструмент, то их нужно вводить в отношении Байдена за войну в Сирии и другие войны, развязанные в разных уголках мира".
Аналитик Джош Оуэнс в статье для американского портала OilPrice заявил о том, что Россия является добросовестным поставщиком, что позволяет ее экономике оставаться на плаву.Читайте также: В США признали провал санкционного давления на Россию
Пушков назвал последствия для Западу за игру в подчинение мира
Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что Западу следовало бы откликнуться на предложения России по гарантии безопасности. Тогда, считает сенатор, экономических кризисов можно было бы избежать.
Австрийская энергетическая компания OMV подтвердила, что открыла рублевый счет в «Газпромбанке» для оплаты российского газа.
«OMV применила процедуру оплаты, не нарушающую санкции и обеспечившую своевременные платежи за поставки газа из России», — заявили в компании, отметив, что платежи по-прежнему «выражаются в евро».
МИД Венгрии предложил ввести эмбарго на морские поставки нефти из России взамен наземных. В процентном соотношении их больше. Экономики стран Евросоюза «продолжат работать», если санкции не вводить для поставок российской нефти по трубопроводам, отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
«Если Евросоюз желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство».
Германия и Италия заявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против России, пишет Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.