Известие о том, что вслед за Венгрией страны ЕС уступают требованиям России об оплате газа в рублях, в социальных сетях встретили с должным пониманием. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

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«Политика политикой, а кушать хочется всегда, как ни крути», — замечает Андрей.

«Правильно сделал наш Путин с оплатой за газ рублями. Их санкции обернулись для стран ЕС крахом, и они теперь возвращаются обратно — от чего пошли», — считает Дмитрий Лабезников.

«Наверное, пора и остальное по такой же схеме продавать», — отметил Азат Ямалиев.

«Вот незадача… Оказывается, без жареного мяса, без чистой постели никто в ЕС жить не хочет…» — иронизирует Алексей Голиков.

«Холодное лето 2022, замёрзли касатики», — отмечает Антон Семёнов.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

«Если ситуация продлится до следующей весны, вот тогда интересно будет посмотреть на ЕС и их заявления с наступлением осени и далее», — поделилась мнением Светлана.

«К зиме будут платить и даже обоснования найдут, мол, что такая оплата только усиливает санкции», — поддерживает Клим Петров.

«Эти уступки не единственные, они первые. Дальше последуют уступки, которые будет перечислять наш президент. В новогоднем обращении, он, перефразируя Олега Ефремова, скажет: Запад такой смешной…» — предположила Ирина Кузьмина.

«И так уже напакостили выше крыши. Следующей санкцией должно быть прекращение поставок нефти и газа до полной реабилитации нашего спорта и выплата компенсаций спортсменам за незаконный недопуск к соревнованиям», — считает Ирина Иванова.

«Что бы ни предпринял Запад для давления на РФ, это абсолютно бесполезно, поскольку страна обладает огромными ресурсами. Причём настоящими ресурсами (а не просто «бумажными») — научными, производственными, энергетическими, продовольственными, это ведь девятая часть суши… Россия никогда не проигрывала — для неё это просто немыслимо», — считает Алексей Алексеев.

Как сообщало ИА REGNUM, то, что страны ЕС уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях, отметили обозреватели Фоллейн и Нарделли в статье Bloomberg. По мнению авторов статьи, страны Евросоюза, скорее всего, приходят к тому, чтобы «достичь предела» своих возможностей в антироссийских санкциях, и не могут нанести серьезный удар по «прибыльной энергетической отрасли».

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