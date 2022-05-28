Американский новостной веб-сайт Axios рассказал о том, что в начале июня 2022 года израильские военные начнут широкомасштабные учения по подготовке к возможному нападению на ядерные объекты Ирана. Подобные учения будут проведены впервые за пять лет. По словам официальных лиц Израиля, цель их состоит в том, чтобы «заново разработать надёжный военный вариант борьбы с ядерной программой Ирана».

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Согласно озвученному плану, так называемые «Иранские воздушные тренировки» пройдут в рамках четвёртой недели учений «Огненные колесницы», которые имитируют широкомасштабный региональный конфликт. Десятки истребителей израильских ВВС примут участие в этом мероприятии и пролетят сотни миль от Израиля на запад над Средиземным морем таким образом, чтобы имитировать маршрут полёта в Иран. Ожидается, что в этой части учений примут участие и самолёты-заправщики ВВС США.

Интересная деталь. Министр обороны Израиля Бенни Ганц 17 мая 2022 года заявил в своём выступлении, что «урок из вторжения России на Украину заключается в том, что экономическая, политическая и военная мощь иногда должна использоваться превентивно, чтобы предотвратить более широкую войну».

IDF Spokesperson’s Unit Бенни Ганц

Похоже, что и Израиль готовиться пойти по подобному пути, чтобы раз и навсегда уничтожить ядерную программу Ирана. Израильские военные понимают, что собственными силами им такую задачу выполнить не удастся. Поэтому и стремятся втянуть Вооружённые силы США сначала в совместные учения, а затем и в потенциальную атаку на Иран.

До этого момента Израиль приложил максимум усилий, чтобы сорвать возобновление СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), так называемой иранской ядерной сделки. Джо Байден под давлением израильского лобби в США всё-таки принял решение не исключать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций.

Тегеран со своей стороны заявлял, что это является одним из главных условий возврата его в СВПД. Отмечу, что КСИР — это не просто силовой каркас и основная опора иранских властей, это ещё и огромная часть экономики Ирана. Простой пример, строительная компания КСИР «Хатам аль-Анбия» насчитывает более миллиона сотрудников. Она ведёт строительство по всему Ирану, имеет отношение и к возведению объектов в нефтегазовой сфере. Стоимость проектов компании составляет десятки миллиардов долларов.

Сохранение КСИР в списке террористических организаций не позволит иностранным компаниям полноценно взаимодействовать с Ираном из-за опасений попасть под вторичные санкции министерства финансов США в связи с деловыми связями с компаниями КСИР или с людьми, которые работают или служат в КСИР.

Соответственно, Иран не получит ожидаемых экономических выгод от возвращения в СВПД. И этот шаг для него на таких условиях теряет смысл. Таким образом, переговорный процесс по возобновлению иранской ядерной сделки зашёл в тупик.

Следует заметить, что лоббирование Израилем решения по Корпусу стражей Исламской революции подтверждает и тот факт, что премьер-министр этой страны Нафтали Беннет 25 мая 2022 года публично по данному поводу выразил благодарность президенту США Джо Байдену: «Приветствую решение администрации США во главе с моим другом президентом Джо Байденом оставить КСИР на подобающем ему месте — в списке террористических организаций. Президент Байден — верный друг Государства Израиль, заботящийся о его безопасности и укреплении его мощи».

(сс) U.S. Embassy Jerusalem Нафтали Беннет

Можно аплодировать ещё одной «дипломатической победе» Израиля. Однако возникает очевидный вопрос. А что же будет дальше?

Самый простой ответ на него — война, скорее всего, а точнее — крупномасштабный военный конфликт на Ближнем Востоке, который затронет не только Израиль и Иран. При этом, судя по подготовительным мероприятиям, инициирован он будет с подачи Израиля.

Оценивая опубликованный выше сценарий израильских учений, возникает ощущение, что нам либо чего-то недоговаривают, либо сами чего-то недопонимают. Как можно будет удержать в определённых рамках конфликт с Ираном, нанеся удары по инфраструктуре его ядерной программы?

На такое нападение на свою территорию Тегеран ответит всей мощью своего военного потенциала, при том не только по атакующим силам, но и по территории Израиля, и по американским военным базам в регионе.

Очевидно, что «просто удар по иранским ядерным объектам» выльется во взаимную войну на уничтожение с катастрофическими последствиями как для Ирана, так и для Израиля, а также для военной инфраструктуры США в регионе.

Чтобы в этом конфликте гарантированно победить, Израилю и США придётся пойти на применение ядерного оружия, возможно, только малой мощности, хотя и это не факт. Кстати, Дональд Трамп, будучи президентом США, был готов пойти на такой сценарий.

Таким образом, описанная выше ситуация — это яркий пример того, как «дипломатическая победа» может потенциально привести к катастрофическим последствиям для государства, которое её одержало. И зачем нужна такая «дипломатия»?