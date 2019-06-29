29 июня 2019 | Время чтения 6 мин

Военно-политическое руководство США допускает применение ядерного оружия малой мощности при ударе по Ирану. В качестве целей для ядерных средств поражения могут быть определены объекты ядерного комплекса Тегерана и его ракетной программы.

Владимир Васильев, , 15:44 — REGNUM

24 июня 2019 года президент США Дональд Трамп обвинил Высшего руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи во «враждебном поведении» и своим указом ввел санкции против него и восьми высших офицеров Корпуса стражей исламской революции. В отношении аятоллы Али Хаменеи они применены впервые.

Атомный фетишизм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Этот шаг американского лидера сразу прокомментировал президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани: «Американская администрация умственно отсталая. США продемонстрировали, что декларируемая ими готовность к диалогу — ложь. У Тегерана есть стратегическое терпение, мы не боимся».

Данное заявление вызвало сильнейшее раздражение в Белом доме, и было очень негативно воспринято военно-политическим руководством США, воспитанном на мировоззрении американской исключительности, согласно которому Соединенные Штаты Америки занимают особое место среди других народов с точки зрения своего национального духа, политических и религиозных институтов.

На высказывание Хасана Рухани 25 июня отреагировал лично Дональд Трамп в своем Твиттере. Он отметил, что иранское руководство, к сожалению, понимает только силу и мощь, «и США на сегодняшний день являются самой мощной военной силой в мире, в которую только за последние два года было инвестировано 1,5 триллиона долларов».

В следующем твите Трамп пожалел иранский народ, который страдает безо всякой причины, в то время как их руководство тратит все свои деньги на террор. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты «не забыли использование Ираном самодельных взрывных устройств, которые убили 2000 американцев и ранили многих других».

Но самое важное было изложено в третьем сообщении президента США на эту тему. Полная цитата следующая: «Очень невежественное и оскорбительное заявление Ирана, сделанное сегодня, показывает только то, что они не понимают реального положения вещей. Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено огромной и подавляющей силой, в некоторых районах «подавляющей» будет означать уничтожение. Не будет больше ни Джона Керри, ни Обамы!»

Есть все основания полагать, что в третьем твите президент США говорил об ударе по Ирану с применением ядерных средств поражения. Следует заметить, что в Иране это хорошо поняли. 26 июня на вопрос корреспондента CNN по поводу угрозы со стороны Дональда Трампа глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил: «Это заявление свидетельствует, что намерения США незаконны, США не в том положении, чтобы уничтожить Иран, у них нет возможностей, кроме как использовать запрещенное оружие».

Распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины было отдано нынешним президентом США 27 января 2017 года. 2 февраля 2018 года она была опубликована. Кстати, предыдущий аналогичный документ был одобрен при президенте Бараке Обаме в 2010 году.

Согласно данному документу, возможно применение Соединенными Штатами ядерного оружия для того, чтобы «положить конец любому конфликту с минимально возможными потерями и на максимально выгодных условиях для США, наших союзников и партнеров».

В доктрине говорится, что Соединенные Штаты будут поддерживать широкий диапазон гибких ядерных сил и средств, необходимых для того, чтобы агрессия с применением или без применения ядерного оружия против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров не достигла поставленных целей. Таким образом, прямо говориться о возможности применения ядерного оружия в ответ даже на неядерный удар по самим США, их союзникам и партнерам.

В ядерной доктрине США также отмечено, что Иран сохраняет значительную часть потенциала и технические возможности, необходимые для создания ядерного оружия в течение года с момента принятия соответствующего решения. Кстати, Дональд Трамп и другие официальные лица США неоднократно заявляли, что никогда не допустят создание Тегераном ядерного оружия.

Новая ядерная доктрина США предполагает повышение эффективности сдерживания при помощи нестратегических ядерных сил и средств и допускает возможность использования ядерного оружия малой мощности для «сохранения способности предотвратить агрессию в масштабах региона».

По мнению экспертов, ядерные боеприпасы малой мощности могут быть применены США против стран, не имеющих ядерного арсенала, т.к. никакой ограниченной войны между Россией и Соединёнными Штатами быть не может. В Пентагоне всерьез обсуждают возможности применения ядерных боеприпасов пониженной мощности в сочетании с высокоточными системами наведения в рамках локальных конфликтов против неядерных стран.

По данным Федерации американских ученых, в настоящее время в арсенале США имеется более 1000 ядерных боеголовок, которые имеют малую мощность. Мощность считается малой, если она равна 20 килотоннам или меньше.

В соответствии с ядерной доктриной США уже идет развертывание новейших ядерных боеприпасов малой мощности. Они будут размещены на баллистических ракетах подводных лодок, крылатых ракетах морского базирования и авиабомбах типа B-61.

АПЛ «Мичиган» типа «Огайо» Navy.mil

По имеющейся в открытом доступе информации, ВМС США должны получить первую партию ядерных боеголовок W76−2 до 30 сентября 2019 года. Боеголовка будет устанавливаться на баллистические ракеты Trident II, которые используют атомные подводные лодки класса «Огайо». Мощность боеголовки оценивается в 5−6 килотонн в тротиловом эквиваленте.

К 2020 году на вооружение ВС США должна поступить усовершенствованная ядерная авиабомба В61−12. У нее есть четыре варианта по выбору мощности: 0,3, 5, 10, и 50 килотонн. В61−12 в три раза точнее своих предшественниц — бомб B61−3, B61−4, B61−7 и B61−10. Управляемая хвостовая часть нового боеприпаса дает возможность выполнить задание без захода в зону ПВО противника, позволяя ей планировать к своей цели.

При анализе вопроса возможного применения средств ядерного поражения против Ирана следует учитывать и личностные характеристики Дональда Трампа. Человек пришел на пост президента из бизнеса и ему хорошо знаком принцип эффективности — закон Парето «20% усилий дают 80% результата».

Подход 20/80 подтверждает и ответ американского президента, данный 26 июня на вопрос телеканала Fox Business в отношении возможной войны с Ираном: «Надеюсь, что нет. Но если что-то произойдет, мы в очень выигрышном положении. Я не говорю о наземной операции, я не говорю, что мы отправим миллион солдат. Я просто говорю, если что-то произойдет, это не займет много времени».

В данную стратегию вписывается и незначительное увеличение военной группировки США на Ближнем Востоке на фоне возникшей напряженности.

Таким образом, совершенно очевидно, что военно-политическое руководство США допускает применение ядерного оружия малой мощности при ударе по Ирану. В качестве целей для ядерных средств поражения могут быть определены объекты ядерного комплекса Тегерана и его ракетной программы. Для этого есть все необходимое: законодательная база, ядерные боеприпасы малой мощности, а также психологическая готовность президента США Дональда Трампа пойти на такой шаг при определенных обстоятельствах.

Единственно, что нужно, это подходящая ситуация, т.к. удар, крайне предпочтительно сделать ответным на иранское действие. Здесь помощь в организации провокации могут оказать как Израиль и Саудовская Аравия, основные бенефициары вооруженного конфликта, так и часть политического и военного истэблишмента США, заинтересованная в разрешении кризиса с Ираном военными средствами.