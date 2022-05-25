Массовый исход западных компаний из России продолжается. На этот раз об уходе из нашей страны громко объявил американский производитель обуви и одежды Nike.

Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». Реж. Борис Степанцев. 1970. СССР Он улетел, но обещал вернуться

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По данным «Ведомостей», компания не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ретейлера. Это решение объясняется тем, что «в обозримом будущем» невозможно организовать поставки товаров в Россию.

Уход Nike из России активно обсуждают пользователи соцсетей.

«Давно пора. Чего задерживаться», — комментирует Яло, подписчик новостной группы в телеграм-канале.

«Всё равно, уже всё равно», — пишет Соло.

«Это западные власти давят на многие компании, чтобы они сворачивали бизнес в России. Сейчас против России ведётся торговая война. Запад готов пойти на всё, чтобы нам насолить. Они же сейчас своими действиями идут против своих основных ценностей», — рассуждает Томас Н.

«Никогда не любил «Найк», пусть уходят», — не жалеет Kot Begemot.

«Французские компании и не думают уходить из России, политика США и Евросоюза, буквально вынуждающих фирмы своих стран покинуть Россию, встречает пассивное, но жёсткое сопротивление французского бизнеса», — отметила Ольга С.

«Уйти, чтобы вернуться. Решили остатки распродать», — иронизирует Олеся.

Photographer2575 Nike

«То, что некоторые компании решили уйти с российских рынков, это не страшно. Их заместят наши компании. А зарубежные корпорации своим решением только подпортили себе репутацию среди наших потребителей», — оставила оптимистичный комментарий Виктория С.

«Параллельный импорт вернёт продукцию», — считает Денис.

«Скорее всего, мы увидим ещё множество корпораций и фирм, уходящих из России из-за санкций, однако многие из них лишь приостанавливают бизнес-процессы с расчётом вернуться в ближайшем будущем», — рассуждает М. Р.

«Давай, до свидания!» — обратился к Nike Сергей Ф.

«Вернутся через полгода», — предсказывает Ирина С.

«Пусть уходят. Мы не расстроимся… Сами пожалеют ещё», — подытожила обсуждение Анастасия К.

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Добавим, по данным издания, продукция под брендом Nike всё же не исчезнет с российского рынка, так как продолжают работать оптовые дистрибьюторы. Товары будут доступны в мультибрендовых магазинах.