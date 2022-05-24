Достижение нейтрального статуса Украины и становление страны как моста между Россией и Европой является главной целью в сложившейся ситуации вокруг Украины. Об этом 23 мая заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Заявление политика обсудили в менеджере Telegram.

«Поздно. Надо было в начале января это делать, когда говорили с НАТО», — отреагировал Tovarisch Mayor.

«Чего, собственно, и добивается Россия», — отметил Александр.

«Не прошло и трех месяцев СВО, дошло наконец», — пишет один из участников обсуждения.

U. S. Secretary of Defense Генри Киссинджер

«На данном этапе спецоперации уже недостаточно нейтрального статуса Украины», — прокомментировал Юрий.

«Так об этом просили до начала боевых действий. Раньше нельзя было это признать?..» — недоумевает Татьяна А.

«Идеальный вариант — закрыть проект «Украина», — отреагировала Валя Б.

«Бывшие руководители начинают здраво мыслить, но, к сожалению, только после ухода», — добавил один из комментирующих.

«Ага, сейчас. Всё, ребята, слишком поздно. Поздно пить «Боржоми», дорога ложка к обеду. Поезд ушёл! Какой нейтральный статус, и главное — статус чего? Того, чего уже нет? Русские вернулись за своим. Надо быть идиотами, чтобы этого не видеть, не понимать», — написал Mike K.

«Нет, ребята, нейтральный статус уже проехали, полная капитуляция, а там посмотрим», — комментирует новость Andrey.

«Они и Горбачеву обещали НАТО не расширять! А потом было ещё много каких других обещаний и договоров», — отметил Roman G.

«Товарищ Киссинджер мудрый человек. К его мнению стоит прислушаться. Оглядываясь назад, он признаёт ошибки в своей политической жизни», — пишет Ваня О.

«Ну теперь уж нетушки, поздно!!! Да и нейтральный статус — это опять просто отсрочка до очередного удобного момента, чтобы «брыкаться» против России», — считает Lecher.

«Сейчас полмира «нейтральны», но колонии Штатов по факту, как Украина», — отметил Кирилл.

«У финнов со шведами был нейтралитет. И что?» — напомнил Andrey K.

«Кто им поверит теперь? Лучшая гарантия нейтралитета — военные базы РФ», — подчеркнул Evgeniy M.

«Спустя три месяца пришли к тому, что требование Путина верное», — отреагировал М. Ф.

«Украина — это Россия. Вот и вся конечная цель в сложившейся ситуации. Это ли не понимать Киссинджеру? А все его заявления о каком-то статусе, о нейтралитете — пустое сотрясание воздуха», — пишет Евгений А.

«Уже маловато нейтрального статуса. Да и что нам теперь, каждый раз ходить на вы за этим статусом к каждому соседу?!» — недоумевает «Слава Победе».

«В самом начале, когда Украина отделилась от России, это было прописано в соответствующих документах. Но Украина наплевала на всё. И сразу же стала нагнетать агрессию против Россию. И длится это не 8 лет, а 30. А сейчас мы видим результат этой агрессии… Украинцы наивно полагают, что они нужны западным странам. Они нужны лишь для того, чтобы воевать с Россией и ослаблять ее экономику. Типа бейте друг друга, и чем сильней, тем лучше. А мы со стороны понаблюдаем», — написала Рита М.

«Нейтральной в составе России», — с сарказмом подытожил Константин D.

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