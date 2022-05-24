Давос, Швейцария, , 19:07 — REGNUM Игнорировать роль России в мире непродуктивно, как и продолжать воевать с ней при помощи Украины, заявил 24 мая американский госсекретарь Генри Киссинджер, пишет The Telegraph.

Генри Киссинджер University of Michigan's Ford School

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Киссинджер сказал, что Киеву не следует артачиться, а нужно договариваться с Москвой, причём в ближайшее время — не позднее двух месяцев. Россия играет ключевую роль в балансе сил на европейском пространстве.

В противном случае, отмечает американский дипломат, «возникнет такая напряжённость, преодолеть которую будет трудно». Если же продолжать войну, свободы это Украине не принесёт.

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