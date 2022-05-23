Западные политики планируют расчленить Украину, в частности, Польша хочет получить западную часть страны. Об этом заявил 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Ещё украинцам придётся нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины. Это моя такая позиция, вы точно знаете, я знаю», — сказал белорусский лидер.

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Заявление Лукашенко обсудили в социальных сетях. Ряд участников обсуждения указал на то, что присоединение Западной Украины к Польше может воплотить мечты жителей данной части страны о вступлении в Евросоюз и они вовсе не будут против этого. Иные отметили, что украинское руководство, вероятно, уже договорилось с Польшей об отходе указанных территорий к Польше.

Пресс-служба президента Республики Беларусь Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

«Да, это был бы разумный ход, пока не потеряли оставшееся. Украинцы, одумайтесь, пока не поздно, не пускайте поляков!!!» — призвала Людмила М.

«Они ещё в угаре свидомии», — отреагировал Вячеслав А., под «угаром свидомии», вероятно, подразумевая украинский национализм.

«Пусть уходят! Нам проще будет. Пусть в Польше воюют за незалежную», — пишет Vitaly B.

«Пусть отрывают [Западную Украину поляки]. Польше очень понравится памятник Бандере», — с сарказмом добавила Оксана V.

«Так, может, они этого и хотят?» — предположил Viktor G.

«А Украину разве не продали вчера?» — задался вопросом МКС.

«Не будут просить. У них цель — развалить, разграбить и максимально уничтожить жителей страны!» — отметил один из участников обсуждения.

«Да уже договорились, что оторвут, кажется. А если там «храбрые наци» начнут воевать с поляками, так кукловодам только лучше…» — считает Михаил П.

«Да украинцы рады до безумия. Это же мечта их. Как говорится, хоть тушкой, хоть чучелом, но в Европе. Хотя, когда поляки начнут отбирать их дома, будет трагедия…» — прокомментировала заявление Лукашенко Алиса.

«Кто их будет спрашивать?» — поинтересовалась Klavdiya V.

«А нам-то какое дело? Пусть Украина разваливается на здоровье. Она за 30 лет показала себя как абсолютно несостоявшееся государство с полным неумением управления страной. Так пусть уходит в небытие, нам-то не все ли равно?» — недоумевает Руслан.

«Поляки уже спят и видят…» — написал Artemqa L.

«Вот и случилось, что было предсказано. Украина исчезает», — добавил SuperStroybat.

«Если поляки зайдут на Украину, даже галичане попросят Путина освободить их. Они, наверное, забыли, как поляки их гнобили», — в свою очередь отметил один из комментирующих.

«Ничего они просить не будут, им всё равно, что будет с ними дальше!» — считает Елена.

«Да, Батька конкретно намекнул этому поганому клоуну…» — отреагировала Иванна И.

«Мне кажется, Зеленский изначально хотел Западную Украину отдать Польше. А сейчас такой момент выдался — платить за поставки оружия нечем, вот Зеленский и придумал отдать Львов Польше в оплату долга», — подытожила Екатерина П.

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