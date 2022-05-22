22 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен внести на рассмотрение в Верховную раду закон об особом правовом статусе для граждан Польши.

Оксана Переможенко, , 16:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести на рассмотрение в Верховную раду закон об особом правовом статусе для граждан Польши. Об этом 22 мая сообщила депутат украинского парламента Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Украины анонсировал внесение в парламенте в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине!» — написала она, не указав никаких подробностей.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Зеленский внесет в Раду законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Наверное будет, как раньше: поляки — паны, а украинцы — быдло. Прогрессивное решение! Именно поэтому бандеровцы ненавидят Богдана Хмельницкого, который нас избавил от польского рабства», — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Паны поляки возвращаются. Кто-то соскучился по властному ярму. А потом по новой: «Ну что, сынку…» — написал Omega.

«Подготовка к отжиму западных территорий [Украины] Польшей», — отреагировал Александр Ж.

«Видимо, узаконить вхождение на территорию страны 404 (Украины. — О. П.) военного контингента польских гиен», — также предположил Денис.

«У него в стране разруха полная, а он каждый день какие-то безумные законопроекты выдвигает. Просто зла не хватает…» — добавила Ирина.

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«Он плавно готовится к сдаче Украины?» — поинтересовался Андрей М.

«Донбассу особый статус так нет, а полякам за здрасьте! Идиот», — не выдержала Tatyana.

«Уже на законодательном уровне начинают подтверждать, что они страна рабов Европы», — отметил Алексей.

«Разрешить русский язык как второй государственный, дать автономию ДНР и ЛНР? Нет, очень сложно! Особые права полякам? Да!» — комментирует новость А. Iskra.

«Законодательно закрепить права будущих хозяев. Господи, какой позор. Как украинцы не видят и не понимают, что их продают. Официально и абсолютно без стыда. Как стадо баранов», — пишет «Горгуся».

«Польша вернёт себе Львов, на том «едина Украина» развалится…» — отреагировал Павел.

«Продает Польше свою страну», — написала Zvezda.

«Полякам этот статус не нужен. Им нужны западные области [Украины]», — отметил Михаил И.

«А дальше Зеленский скажет, что пригласил польских солдат «спасать» Украину от «злых русских», — смеется P.S.

«Ну может, он народу про реституцию рассказывать будет? Народ во Львове особенно рад такому будет…» — иронизирует один из участников обсуждения.

«А у Зеленского нет других проблем во время военных действий, кроме как заботиться о статусе поляков?» — недоумевает «А».

«Своих граждан русскоязычных заклеймил, а полякам особый статус…» — написала Chanterelle.

«Ну всё, прощайтесь со Львовом…» — с сарказмом подытожила Марина.