Фальсификации в ходе «Евровидения» в Турине могут заставить Румынию отказаться от участия в этом конкурсе в будущем. Об этом 21 мая заявил директор румынского телеканала TVR Дан Туртурикэ.

Эдгар Дега. Обида

Читайте также: «Им можно было и не петь!» — Сеть о победе Украины на «Евровидении»

«Мы рассматриваем вопрос об отказе участия Румынии в «Евровидении» и судебном иске к организаторам», — говорится в заявлении TVR.

Читайте также: Румыния собирается подавать в суд на «Евровидение» из-за фальсификации

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в песенном конкурсе не впервые фальсифицируют результаты голосования. Иные также удивились в связи с тем, что только лишь Румыния не готова смиряться с фальсификациями. Были и те, кто указал на то, что реакция Румынии может свидетельствовать о расколе в ЕС.

«Я уже боюсь за чемпионат мира по футболу», — смеется Александр.

«Да когда они все уже поймут, что нет в Европе и на Западе никакой справедливости?.. Всегда всë про деньги и политику, чего не коснись», — написал Ded_griboed.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

«Ох уж эти румыны! Не могут промолчать ради самых демократичных, правдивых, самых цивилизованных европейских ценностей. В Европе не может быть иначе. Европа — эталон мира, добра, правды и справедливости. Европа — это Украина!» — с сарказмом добавил VG.

«Не надо удивляться — это цена европейской солидарности!» — отреагировал Евгений.

«Развал продолжается… Украина — это заразно…» — пишет Viktoriya.

«Даже из-за «Евровидения» в Европе умудрились поссориться. Точно дело рук Путина», — иронизирует Antonina G.

«Да закрывайте этот позорный конкурс!» — не выдержала Polina.

«Такие конкурсы надо устраивать только для участия. Там не должно быть победителей, — тогда это политика. Собрались, спели, повеселились, пообщались и по домам. И у каждого в голове для себя кто-то понравился. Победитель определится по спросу на музыку и по просмотрам в интернете», — отметил Михаил.

«Удивительно, что они это не проглотили. Все остальные же спокойно проглотили, а румыны — нет», — задумалась Xenia S.

«Скоро в Румынии найдут проблемы с демократией, видимо», — не без сарказма добавил один из участников обсуждения.

«Румыны обиделись! Подтасовка результатов на «Евровидении» — это обычная практика. Непонятно, чего они так удивились», — недоумевает Lina.

«Да понятно, что была подтасовка. Всё же во имя победы было сделано. А через год Украине и проводить этот конкурс будет не на что… Бедная, раздербаненная страна… А румын обижать не стоило…» — подытожила Yulia.

Читайте также: «Победа оказалась картонная!» — Сеть о подтасовке результатов «Евровидения»