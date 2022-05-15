15 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что победителем 66-го международного песенного конкурса «Евровидение», проходившего в Турине, стала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra.

Оксана Переможенко, , 13:08 — REGNUM Победителем 66-го международного песенного конкурса «Евровидение», проходившего в Турине, стала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra. Трансляцию конкурса вёл итальянский телеканал Rai1.

Клод Верлинд. Марионетки

Второе место заняли исполнители из Британии (466 баллов), третье — исполнители из Испании (459 баллов).

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что победа украинских исполнителей была, по их мнению, предсказуема. Иные также задались вопросом, где будет проходить песенный конкурс в следующем году.

«А кто ж следующее [«Евровидение»] будет проводить???» — задался вопросом Максим.

«А где они его («Евровидение». — М. Р.) проводить будут?» — также поинтересовалась «доня».

"Как предсказуемо и неумно», — отметила «Кэт Радистка».

«Не парьтесь люди, это их единственная на этот период победа. И то из жалости», — считает Катя Ф.

«Уже давно это мероприятие превратилось в балаган. А после того, как присуждаются места, вообще говорить не о чем. Джамала (победившая на песенном конкурсе в 2016 году. — О. П.) кроме того, что были более интересные участники, так ещё и песню пела заполитизированную. [Ее] пожалели бедную, и эти на спекуляции на военных действиях сыграли. А так позор, страхиття (ужас. — О. П.)», — написала Sveta K.

Оноре Домье. Театр

«Уже через год забудут даже слово «Украина». Это искусственный продукт советского производства, срок годности которого истёк, и он воняет. Теперь «Евровидение» в 2023 году должно пройти на Украине. Где? Когда? Зачем? Какая Европа — такие и конкурсы…» — пишет Tamila G.

«Люди! Забудьте про «Евровидение». Оно закончилось в конце 70-х годов на уровне ABBA, Secret Service…» — добавил Dimitry I.

«Ещё раз доказали, что это шоу сугубо политическое и никакое не вокальное», — отметила Татьяна.

«Как российских спортсменов гнобят по политическим мотивам, так украинцам дают первую премию по тем же принципам. Вся эта «демократия» шита белыми нитками», — отреагировал Виталий.

«Зачем соревноваться, если итог был известен заранее», — недоумевает Галина В.

«Евровидение» в иммиграции!» — иронизирует Борис, вероятно, намекая на то, что у Украины в следующем году могут возникнуть проблемы с проведением песенного конкурса на территории страны.

«У них военные действия там, они по «Евровидению» разъезжают», — комментирует новость Рустам.

«Кто бы сомневался!!! Как это было предсказуемо! Давно «Евровидение» превратился не в песенный конкурс, а в конкурс фриков и скулежа! И жалости к тем, кто скулит!» — добавил Jjka.

«Значит, в следующем году этот маскарад пройдет в Лондоне!» — предположил Вячеслав Р.

«Следующий конкурс пройдёт в России, получается?..» — с сарказмом написала Натали.

«Я так понимаю, через год украинцы будут проводить «Евровидение» в Варшаве?» — поинтересовался Евгений.

«Как предсказуема Европа. Но это даже хорошо. Получается, мы окажемся правы и в других своих ожиданиях от них», — задумалась Marina.

«Только провести они его не смогут, потому что незалежной (Украины. — О. П.) уже не будет», — считает одна из участниц обсуждения.

«Теперь будем отмывать деньги на пафосном ремонте концертного зала для следующего «Евровидения», — комментирует новость Олег.

«Да им можно было и не петь — вышли и ушли», — иронизирует Наталья.

«Вангую. На следующем конкурсе победит Руанда», — шутит один из комментирующих, вероятно, напоминая о том, что Британия может выслать украинских беженцев в Руанду.

«Можно было остальным и не ездить, всё и так было ясно», — считает Vaskos.

«Пир во время чумы!!!» — добавил Alen Delon.

«На*рен эту придуманную Европу и весь придуманный Запад с его придуманной честностью… Мы живём в реальном мире, у нас другая ментальность», — подытожил Alexander G.