В Сенате США заблокировали законопроект о выделении $48 млрд в поддержку американского малого бизнеса, пострадавшего в связи с пандемией. Об этом сообщила газета The Hill.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили, что также Сенат США выделил Украине $40 млрд и, видимо, из выделенных Киеву средств проще украсть.

«Перестройка грядёт в США, ждите…» — иронизирует Андрей.

«Ну вот, и у Китая занимать не пришлось», — с сарказмом добавил «Фаренгейт», напоминая о заявлении члена Сената США от Республиканской партии Рэнда Пола о том, что Штатам придется занять деньги у КНР, чтоб выделить Украине 40 млрд долларов.

«Ну они же 48 просили. Зеленский-то всего 40… Так что логично. Через месяц ещё 38», — шутит Dragon1000.

«Правильно! У США военно-промышленный комплекс всегда в приоритете! Там деньги легче попилить!» — пишет Елена П.

Микеланджело Караваджо. Шулеры. 1596

«Вставай, поднимайся американский народ!» — с сарказмом отреагировала Лида.

«Полагаю, там сейчас не до малого бизнеса, ибо ставки высоки…» — отметил «Лютик Едкий».

«Я не против. Пускай убивают свою экономику», — добавил КаZакOV.

«Все верно. Помогать своим деньгами нельзя. Потому что воровать у своих — будет заметно. А из того, что отправят далеко, проще черпануть большую жменьку», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Очевидно, что эти 48 миллиардов пошли «на Украину», а значит, — в американский ВПК. Крупные корпорации выживут и приумножат своё богатство. А мелкого бизнеса не станет… Будут только экстремально бедные и экстремально богатые. Даже специалисты будут «ровно» жить, только пока работают, — без возможности сделать накопления…» — добавил ToSheMin.

«Зачем в американском рейхе малый бизнес? Проще европейским колониям оружие толкать втридорога, а те ещё за это и зад лизать готовы», — написал antimanager.

«Это всем нашим либералам информация, которые говорят, что в России государство о гражданах не думает, а вот в США обдуманные все сидят», — отреагировала Olga P.

«Вставай, народ американский…» — с сарказмом пишет один из участников обсуждения.

«На войну с Россией ничего не жалко. Ни украинцев, ни денег», — добавил Roman BornInUSSR.

«Я вот думаю… А может, у них в планах Америку развалить, а не Россию?.. Может, они все агенты Путина???» — иронизирует Виктория.

«В 40 миллиардах, выделенных Украине, огромная коррупционная составляющая, а что можно поиметь с денег на малый бизнес? Там не разгуляешься», — в свою очередь отметила HelenB243.

«Хорошие новости из Америки! Продолжайте дальше пробивать дно», — иронизирует Сергей Ш.

«Только не спугните! Пусть и дальше так делают!..» — смеется Alek B.

«Демократы» хотят прикончить США. Нужно им в этом помочь и пожелать удачи», — с сарказмом добавил Евгений Владимирович.

«А в России в это время активно разрабатываются программы поддержки малого бизнеса. Ну и где теперь те, кто орал, что в США лучше жить, где те, кто орал, что Путин — «плохой»? Заткнулись теперь?! Вот и сидите под лавкой и не высовывайтесь! Сегодня в России жить лучше и спокойнее, надёжнее!..» — подытожила одна из участниц обсуждения.

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