20 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление члена Сената США от Республиканской партии Рэнда Пола о том, что Соединенные Штаты Америки будут вынуждены занимать деньги у Китая, чтобы оказать киевскому режиму обещанную военную помощь на сумму $40 млрд.

Мирослава Романенко, , 15:06 — REGNUM Соединенные Штаты Америки будут вынуждены занимать деньги у Китая, чтобы оказать киевскому режиму обещанную военную помощь на сумму $40 млрд. Об этом в интервью порталу Breitbart заявил член Сената США от Республиканской партии Рэнд Пол.

На борьбу с Россией Цитата из м∕ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988. СССР

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Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения усомнились в том, что у Штатов не найдется указанной суммы. Иные указали на то, что данное заявление, вероятно, сделано для того, чтобы посеять рознь между КНР и РФ.

«Брать деньги у первых геополитических противников, чтоб попытаться одолеть вторых. Цинизм», — написал Станислав А.

«А на Украине их тупо разворуют», — смеется Сергий Т.

«Думаю, китайские товарищи всё прекрасно понимают, как и мы тут. Скорее всего не откажут, но и не дадут, просто продинамят. США не является надежным и порядочным финансовым партнёром. Это уже ясно всему миру», — отметил Александр К.

«Они вряд ли дадут», — добавил Дмитрий И.

«Так никто не писал, что будут просить. Просто возьмут и всё», — ответил Дмитрию И. Дмитрий К.

«Капиталисты занимают денег у коммунистов, чтобы обеспечить террористов. Гениально», — с сарказмом отреагировал Фридрих К.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

«Очередная попытка испортить отношения между Россией и Китаем. 40 млрд не критическая сумма для США», — пишет Артем Т.

«А Китай-то в курсе?!» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«А Китай разбежался. НАТО ж не отдаст. Колонизаторы только грабят», — отметила Svetlana.

«Цинично. Занять деньги у страны, чтобы потом против неё воевать», — подчеркнула Миа.

«Китай может и послать», — комментирует новость Денис.

«Только Китай в курсе, что они следующие после России, что долги американцы возвращают бомбами, что прощать свои долги для американцев норма?..» — задался вопросом П. И.

«У США есть деньги, это проверка реакции Китая. Что дороже — деньги или РФ?..» — отметил Yura.

«В смысле занимать? У них что печатный станок сломался?» — недоумевает Al I.

«А [когда нужно будет] разобраться с Китаем, Америка тоже будет у Китая занимать?!» — иронизирует одна из участниц обсуждения.

«Ставка очень высока: быть России или не быть! И для такой цели англосаксы будут занимать везде и под любые проценты!» — добавил Алексей П.

Джо Байден Gage Skidmore

«США в долгах как в шелках! Как можно давать кредиты такому заёмщику? Китай сейчас обязал своих чиновников избавиться от иностранных активов! К чему бы это? Я уверена, что не пойдёт Китай на подобную сделку», — написала Goulnara.

«Я думаю, китайцы им кукиш вывернут!!!» — с сарказмом добавила Людмила Б.

«Хотят втянуть Китай де-факто в спонсирование Украины (на что деньги-то сразу говорят), чтобы спровоцировать конфликт между Россией и Китаем…» — отреагировал Дмитрий.

«Это игра на опережение. Китай же начал все выводить с Америки, а тут типа занять и не отдавать. Ага, дураки китайцы. И прямо их в этом обвинить и подставить. Все «поверили»…» — подытожил Den G.