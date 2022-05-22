Голословное заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что численность украинских войск составляет якобы 700 тысяч человек, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 22 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Якоб ван Остзанен. Смеющийся шут (фрагмент). 1500

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"Это что за цифра такая? Откуда она? Из головы Зеленского? Как он это считал? Каждого по голове? Смешно», — пишет Павел О.

Многие пользователи абсолютно уверены в том, что Зеленский врёт, прекрасно осознавая, что нет в Вооружённых силах Украины никаких 700 тысяч военнослужащих.

«Врёт как дышит. 700 тысяч — в его мечтах. Зеленский был бы готов угробить и больше собственного народа, только люди из Украины уже разбегаются кто куда», — подметил Юрий К.

Некоторые комментаторы предполагают, что Зеленский может искренне верить, что численность его армии действительно составляет такое большое количество человек, но возникновение такой иллюзии могло быть спровоцировано наркотическими веществами в организме украинского президента.

«Сейчас бы этому наркоману верить. В своих фантазиях с Россией уже миллионы украинцев воюют. А на деле сколько встало под ружьё, столько и осталось. Хотя нет, уже тысяч 30 российской армии пришлось денацифицировать в рамках спецоперации. Минусуйте», — написал Василий Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Часть людей полагает, что, накручивая численность военнослужащих в Вооружённых силах Украины, киевский режим сам себе подкладывают мину, ведь тогда получается, что российские войска умудряются в значительном меньшинстве разбивать орды неонацистов в пух и прах.

«Это получается, что их в три раза больше, чем русских воинов, но при этом ничего не могут с ними сделать? Сами-то понимают, какой бред говорят?» — удивляется Сергей Ш.

«Если даже поверить в цифру, произнесённую наркоманом, то получается, что Россия не просто в меньшинстве наступает и отбирает у нациков территории, русские делают это в кратном меньшинстве! Оно, конечно, лестно такое слышать, но мы же не пудрим себе мозги. Война так не ведётся, даже с бандеровцами», — указывает Сергей Т.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия, используя минимально свою военную мощь, постепенно освобождает территорию Украины от неонацистских преступников.

«И какой результат мы видим? Херсон — Россия, Мариуполь — Россия. ЛНР и ДНР — под контролем ополченцев. Зеленский, видимо, опять дорожку нюхнул, вот ему и привиделись 700 тысяч человек в его распоряжении. Сейчас он их всех скопом в атаку пошлёт мысленно и, быть может, заснёт спокойно», — пишет Сергей Ш.

Нашлись и те, кто отмечают, что, вне зависимости о того, сколько в украинской армии человек, всё равно боеспособность такого вооружённого формирования оставляет желать лучшего.

«Нацики из «Азовстали» показали, чего на самом деле стоит украинская армия. Сидеть в подвалах, тянуть время, угрожать России, стращать сослуживцев за сдачу в плен, а затем самим жалко сдаться. Позор, а не вооружённые силы», — считает Святослав С.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский голословно заявил в ходе интервью на канале «Украина 24» о том, что численность украинских войск составляет якобы 700 тысяч человек.