Кадыров: глава ФРГ ведёт себя как шизофреник, но не как руководитель
Руководитель Германии «ведёт себя как шизофреник», заявил 18 мая глава Чечни Рамзан Кадыров на форуме «Знание».
ВС России с начала спецоперации уничтожили 172 самолета ВСУ
Средства противовоздушной обороны России с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 172 самолёта и 125 вертолетов ВСУ, заявил 18 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Российская авиация уничтожила на Украине подразделения наёмников из Европы
Российская авиация за прошедшие сутки уничтожила два пункта управления украинских войск. Об этом 18 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР — СЦКК
Город Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 18 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Российские средства ПВО сбили два самолета ВСУ
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29 и 15 беспилотников ВСУ, сообщил 18 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
ВСУ за сутки потеряли на территории ЛНР убитыми 10 человек — НМ ЛНР
За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 10 человек личного состава. Об этом 18 мая сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
В Минобороны России назвали общее число сдавшихся на «Азовстали» боевиков
С 17 мая на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в общей сложности 959 киевских боевиков. Об этом 18 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
МО РФ: за сутки сдались в плен 694 боевика с «Азовстали»
За последние сутки с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 694 боевика. Об этом 18 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.
Глава Крыма: Преступники с «Азовстали» не должны подлежать обмену
Сдавшиеся в плен украинские боевики с «Азовстали» не должны подлежать обмену, их необходимо судить. Об этом 18 мая в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка ранена мирная жительница
В результате обстрела киевскими боевиками Куйбышевского района Донецка получила ранения мирная жительница. Об этом 18 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.
В Донецке из-за обстрелов ВСУ обесточены больница, школа и детсад
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ больница, школа, детский сад и 2,6 тыс. жителей остались без электричества, сообщили 18 мая в штабе территориальной обороны ДНР.
Украинские боевики обстреляли из минометов Горловку в ДНР — СЦКК
Вооружённые украинские формирования подвергли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу из минометов. Об этом 18 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Борисов рассказал о доле России на мировом оружейном рынке
На данный момент доля России на мировом оружейном рынке составляет около 20%, ее общий портфель заказов составляет порядка $50 млрд. Об этом 18 мая рассказал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, выступая на марафоне общества «Знание» «Новые горизонты».
В спецоперации в защиту Донбасса погибли двое военнослужащих с Сахалина
Двое военнослужащих с Сахалина, старший лейтенант Данила Конышев и сержант Никита Уваров, погибли в ходе специальной операции в защиту Донбасса, об этом 18 мая в своём телеграм-канале сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.
В Европарламенте призвали Молдавию избегать втягивания в военный конфликт
Кишинёву нужно не допустить втягивания Молдавии в конфликт на Украине. Об этом заявил депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан на молдавском телеканале PRO TV.
Из «Азовстали» в Мариуполе сдались уже 962 украинских военных. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.