18 Мая
 
11:21

Кадыров: глава ФРГ ведёт себя как шизофреник, но не как руководитель

Руководитель Германии «ведёт себя как шизофреник», заявил 18 мая глава Чечни Рамзан Кадыров на форуме «Знание».

11:17

ВС России с начала спецоперации уничтожили 172 самолета ВСУ

Средства противовоздушной обороны России с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 172 самолёта и 125 вертолетов ВСУ, заявил 18 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

11:13

Российская авиация уничтожила на Украине подразделения наёмников из Европы

Российская авиация за прошедшие сутки уничтожила два пункта управления украинских войск. Об этом 18 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

11:11

ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР — СЦКК

Город Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 18 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

11:10

Российские средства ПВО сбили два самолета ВСУ

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29 и 15 беспилотников ВСУ, сообщил 18 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

11:07

ВСУ за сутки потеряли на территории ЛНР убитыми 10 человек — НМ ЛНР

За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 10 человек личного состава. Об этом 18 мая сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

11:04

В Минобороны России назвали общее число сдавшихся на «Азовстали» боевиков

С 17 мая на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в общей сложности 959 киевских боевиков. Об этом 18 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

11:04

МО РФ: за сутки сдались в плен 694 боевика с «Азовстали»

За последние сутки с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 694 боевика. Об этом 18 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

11:00

Глава Крыма: Преступники с «Азовстали» не должны подлежать обмену

Сдавшиеся в плен украинские боевики с «Азовстали» не должны подлежать обмену, их необходимо судить. Об этом 18 мая в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«По поводу сдавшихся в плен крыс из подвалов «Азовстали». Считаю, что нацистские преступники однозначно не должны подлежать обмену. Они обязательно должны предстать перед судом, причем судить их надо в ДНР и ЛНР, где есть смертная казнь, где они совершали свои преступления», — написал Аксёнов.
10:54

При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка ранена мирная жительница

В результате обстрела киевскими боевиками Куйбышевского района Донецка получила ранения мирная жительница. Об этом 18 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

10:54

В Донецке из-за обстрелов ВСУ обесточены больница, школа и детсад

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ больница, школа, детский сад и 2,6 тыс. жителей остались без электричества, сообщили 18 мая в штабе территориальной обороны ДНР.

10:49

Украинские боевики обстреляли из минометов Горловку в ДНР — СЦКК

Вооружённые украинские формирования подвергли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу из минометов. Об этом 18 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

10:43

Борисов рассказал о доле России на мировом оружейном рынке

На данный момент доля России на мировом оружейном рынке составляет около 20%, ее общий портфель заказов составляет порядка $50 млрд. Об этом 18 мая рассказал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, выступая на марафоне общества «Знание» «Новые горизонты».

10:41

В спецоперации в защиту Донбасса погибли двое военнослужащих с Сахалина

Двое военнослужащих с Сахалина, старший лейтенант Данила Конышев и сержант Никита Уваров, погибли в ходе специальной операции в защиту Донбасса, об этом 18 мая в своём телеграм-канале сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

10:40

В Европарламенте призвали Молдавию избегать втягивания в военный конфликт

Кишинёву нужно не допустить втягивания Молдавии в конфликт на Украине. Об этом заявил депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан на молдавском телеканале PRO TV.

10:40

Из «Азовстали» в Мариуполе сдались уже 962 украинских военных. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.