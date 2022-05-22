Информация, согласно которой международный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера, который должен в сентябре пройти в итальянском городе Гориция, исключил трёх скрипачек из Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 22 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Кузьма Петров-Водкин. Скрипка. 1916

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"Европейский фашизм зашкаливает!» — пишет Владислав К.

Многие пользователи пришли к выводу, что против России и представителей российского народа Запад объявил настоящую войну, проводя в отношении простых людей, хоть сколько-нибудь связанных с Российской Федерацией, настоящую шовинистическую политику.

«Стало быть, борются не против какой-то организации или чьих-то действий, не за кого-то. Борются со всем российским народом оптом! Итак, война НАТО в отношении России объявлена. Не следует забывать, что шансов хоть как-то выжить больше у того, кто первый нанесёт удар», — отметил Булат Ж.

Некоторые комментаторы отмечают, что, кроме как притеснять русскоязычных граждан, западные страны никак не могут нанести ущерб Российской Федерации.

«Короче, от обиды, что ничего не получается, они начинают беситься. Возомнили себя пупом земли, а оказались на деле дерьмецом», — написал Альгирдас Г.

Франсуа Вервилт. Удаление камня глупости (фрагмент). XVII век

Часть людей полагает, что политика полностью поглотила западную культуру, навязывая предвзятое отнощение к российским гражданам.

«Европейским варварам не нужна культура, им нужна политическая повестка с запахом содомии. Скрипач не нужен. Данелия как в воду глядел», — считает Сергей Д.

Ряд пользователей указывает на то, что в сложившихся условиях не станет удивлением для западных обывателей очередная «победа» представителей Украины на очередном конкурсе талантов.

«Дайте угадаю, наверное, выиграет конкурс скрипачка с Украины? А что? На «Евровидении» же дали первое место, так и тут поделятся», — предполагает Альбина С.

«Российских скрипачек заменят щеневмерлики с голыми задницами, вымазанные краской, которые будут валятся на полу и визжать. В итоге, конечно, займут первое место. Современная культура в Европе — она такая. Они это искусством называют», — подметил Сергей Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что никакого глобального значения музыкальные конкурсы в западных странах для нас не представляют.

«Да, Господи, кого вообще волнуют эти европейские конкурсы? Ну конкурс, да. Организовала какая-то частная шарашкина контора себе конкурс с заоблачным входным билетом. Всё это ради денег делается. Не хотят пускать наших — их проблемы, не наши», — поделился своим мнением Артём Л.

Нашлись и те, кто отмечают, что подобные случаи вносят серьёзный раскол в европейское общество и заставляют российское руководство делать серьёзные выводы.

«Сейчас вообще в Европу опасно выезжать: как только из подвалов «Азовстали» вышли немытые, так сразу на Западе вспыхнула оспа украинцев, который объявили настоящую охоту на русских», — пишет Андрей Б.

«В Италии не верят, что за всё придётся ответить. Украина тоже не верила. Результат все мы можем наблюдать», — указывает Александр Б.

Напомним, 21 мая РИА Новости опубликовало материал, согласно которому международный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера, который должен в сентябре пройти в итальянском городе Гориция, исключил трёх скрипачек из России.