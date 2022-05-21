Экс-президент США Джордж Буш-младший оговорился, обсуждая ситуацию на Украине, и заявил, что Россия якобы «жестоко вторглась» в Ирак.

Telfair Brown Джордж Буш младший

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«Результатом стало отсутствие сдержек и противовесов в России и решение одного человека начать полностью неоправданное и жестокое вторжение в Ирак… я имею в виду Украину. Верно. В любом случае. [Мне] 75», — произнёс Джордж Буш-младший.

После этого Буш также напомнил об «угрозах, с которыми сталкивается демократия как в США, так и за рубежом», а потом перешел к теме фальсификации выборов.

«Российские выборы фальсифицируются, — сказал он. — Политических оппонентов сажают в тюрьму или иным образом отстраняют от участия в избирательном процессе».

Американские интернет-пользователи обсудили выступление бывшего американского лидера под соответствующей публикацией Fox News.

«Если бы я не знал, что, говоря о фальсифиакации, он говорил о России, я бы поставил на то, что он описывает нашу собственную страну», — отметил yellowwolf.

«Я собирался сказать то же самое. Флинн, Стоун, Манафорт — хорошие примеры. Даже протестующие 6 января — политические заключенные. Само собой разумеется, что выборы 2020 года были больше похожи на переворот, а не на выборы», — отвечает lloraine.

«Да. Когда режим Байдена освободит политических заключенных 6 января? В конце концов, это Америка. Увидят ли их когда-нибудь снова?» — задает риторический вопрос alilbirdietoldme222.

«Нам нужен президент, который не был бы пожилым. Должен быть возрастной ценз для баллотирования в президенты. Нам нужна новая кровь в Республиканской партии. Рон ДеСантис будет прекрасным президентом», — пишет MontauktheEnd.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Мне 44 года, я кандидат наук, имею три степени магистра и всё еще путаюсь в выборе слов. На днях я буквально сказал: «Ее идет к тебе». Это обычное явление, особенно когда ваш мозг обрабатывает слишком много информации», — делится jtackle.

«Американские выборы также сфальсифицированы. Выборы в США — это фикция», — подчеркивает evildemocratsmustgo.

«И обе партии несут за это ответственность. Пока ВСЕ машины не будут убраны с избирательных участков, а голосование не будет проходить только по бумажным бюллетенями и ТОЛЬКО в день выборов… наши выборы будут продолжать оставаться полным фарсом», — отвечает lynnlandes.

«Американские выборы могут быть куплены миллиардерами, владеющими социальными сетями», — уверен eyes-rolling.

«Только добавлю, что наши выборы 2020 года тоже были сфальсифицированы», — напоминает shiowchiao.

«Я устал от политиков, которые ведут войны, чтобы обогатить себя и друзей. Мне бы не помешали глупые твитты Трампа, дешевый бензин и низкие счета за продукты», — просит zoltrac.

Напомним, Джордж Буш-младший занимал пост президента США в 2001—2009 годах. В период его президентства произошёл теракт 11 сентября 2011 года в городе Нью-Йорке. В ответ Буш принял решение о вводе американских войск в Афганистан в 2001 году и в Ирак в 2003 году. Вторжение в Ирак было обосновано якобы наличием у лидера страны Саддама Хусейна оружия массового уничтожения, что не нашло подтверждения до сих пор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали в Rutube и «ВКонтакте» тизер своего разговора с 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим.