Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что переговоры между Россией и Украиной не продвигаются, Москва констатирует полное отсутствие желания Киева продолжать этот процесс, спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 18 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация в действии: специальная военная операция России — трансляция»

«Какие переговоры? Там нацики с «Азовстали» уже капитулируют!» — указывает Владимир Л.

Многие пользователи уверены, что киевский режим упускает последний шанс минимизировать свои потери в результате специальной военной операции России на Украине.

«Ну, так Украина просто-напросто сама же себе делает хуже. Мы никуда не торопимся, мы подождём, пока Зеленский созреет для разговора», — пишет Владимир М,

Некоторые комментаторы уверены, что хозяева украинского президента Владимира Зеленского не разрешат своей марионетке пойти на уступки Российской Федерации.

«Мирный договор помешал бы реализации планов Запада и Зеленского. Кто нуждается в мире, тот хватается за любую возможность, чтобы избежать лишних жертв, а не подливает масла в огонь войны», — считает Лилия Т.

Часть людей считает, что России нет никакой нужды в продолжении переговорного процесса с киевским неонацистским режимом.

«А кому это нужно больше? Пескову? Не хотят — ну и чёрт с ними. Чего всё носимся с этими переговорами, как дурак с писаной торбой?» — удивляется Алек С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Задрали уже! Это не переговоры, а какие-то уговоры! Если планировали и дальше уговаривать, на кой-тогда чёрт было начинать спецоперацию? Нет уж, господин Песков, никакими переговорами вы денацификации Украины не помешаете!» — написала Светлана Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что постоянные попытки российских чиновников сесть за стол переговоров с киевскими преступниками лишь мешает ведению военной спецоперации России на Украине.

«Да хватит уже за ними бегать и уговаривать! Спецоперацию для чего начинали? В надежде на переговоры, что ли? Что бандеровцы всё подпишут и признают? Да хрен там! Сразу было ясно, что ничего они не подпишут. А Россия всё на переговорах настаивает, будто ей больше всех это нужно», — отметила Татьяна Б.

Нашлись и те, кто призвали российского президента Владимира Путина довести российскую спецоперацию до конца, достигнув всех поставленных целей и не идя при этом на поводу у тех, кто не хочет увидеть победу России над неонацизмом на Украине.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Население Российской Федерации в большинстве своём вообще не переживает по поводу нежелания Киева продолжать переговоры! Пожалуйста, доведите спецоперацию до её успешного конца, денацифицируйте Украину и проведите суд над неонацистским киевским режимом. Российский народ будет вам очень благодарен», — обращается Михаил А.

«Никаких переговоров с Украиной и быть-то не должно. Так же, как и с Западом и Европой. На звонки Макрона тоже не стоит отвечать. Я бы на месте Путина просто в чёрный список неуёмного француза занесла, как и немца», — написала Гузель Ф.

Напомним, 18 мая пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что переговоры между Россией и Украиной не продвигаются, Москва констатирует полное отсутствие желания Киева продолжать этот процесс.