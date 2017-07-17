12 Мая
13:46
В России на недостаточном уровне находится потребительский спрос, его необходимо поддержать в интересах развития всей экономики, отметил Владимир Путин.
13:45
В России отмечено снижение инфляции по сравнению с мартом 2022 года, когда был отмечен инфляционный всплеск.
13:44
Президент России сообщил, что в 2022 году в стране ожидается хороший урожай, в том числе главной зерновой культуры - пшеницы.
13:43
Российские компании постепенно занимают ниши, освободившиеся после ухода из России недобросовестных западных партнеров, заявил президент России Владимир Путин.