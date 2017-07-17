Президент России Владимир Путин 12 мая проводит совещание по экономическим вопросам. После начала специальной военной операции и введения антироссийских санкций президент провел уже три совещания по вопросам экономики и поддержке её отдельных отраслей.

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