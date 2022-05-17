В статье «Россия должна спасти Калининград…» М. А. Колеров обоснованно ставит вопрос о неподготовленности Калининградской области РФ к усиливающейся блокаде со стороны НАТО. Добавлю несколько мыслей к его тезисам.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Начну с главного: упущенное время для строительства АЭС в Калининградской области (КО) — это та ошибка, которая хуже преступления. Не уверен, что в современных обстоятельствах эту станцию удастся построить, но такое строительство необходимо начинать (вернее, возобновлять) как можно скорее.

Если говорить о текущем снабжении Калининграда и сообщении с ним, то сразу встаёт вопрос, могут ли Финляндия и Эстония блокировать выход из Санкт-Петербурга в Балтийское море? По международному морскому праву не могут, но мы видим, что сегодня происходит с международным правом. Значит, надо иметь в готовности контраргументы на случай, если эстонцы и финны сами или под чьим-то давлением вздумают попробовать создать нам трудности в этом плане. То же самое касается свободы полётов над этим районом Балтики.

Но и само по себе сохранение свободы транспортного сообщения с КО по Балтийскому морю и над ним всех проблем не решает. Имеющийся в нашем распоряжении паромный флот слаб, неадекватен для решения задачи снабжения КО в новых условиях. Новые паромы мы уже построить не успеем. Надо срочно покупать имеющиеся на рынке — новые и подержанные.

gov39.ru Паром в порту Калининграда

С авиацией сложнее. Грузовых и пассажирских лайнеров для создания прочного воздушного моста в КО без ущерба для использования гражданской авиации на других маршрутах у России явно не достаточно. Отечественное производство гражданских самолётов, подвергшееся в 1990-х — начале 2000-х годов разгрому, так и не восстановлено. Сегодня уже не до того, чтобы придумывать новое, надо быстро восстановить и нарастить строительство известных моделей: Ил-96, Ту-204/214. Даже Ту-154 сейчас был бы полезен — этот лайнер отработан до совершенства; кадры, производившие его, еще имеются. Особое внимание следует уделить сохранению и наращиванию количества и качества летного состава.

Сухопутный транзит в Калининградскую область через территорию Литвы пока сохраняется, но Литва угрожает его прекратить. Не исключено, что именно для этого они придумали формулировку о России как «террористическом государстве». Сама по себе Литва этого сделать не сможет, потому что соглашение по железнодорожному транзиту носит трёхсторонний характер (Россия — ЕС — Литва), но нынешняя позиция руководства ЕС, ратующего за усиление санкций против России, известна. К блокаде на этом направлении надо тоже быть готовыми.

Калининградской области необходима не только транспортная, но и технологическая перестройка на жизнь в усложнившихся обстоятельствах. Для примера: достаточно ли в области портовых возможностей для разгрузки нефти, нефтепродуктов, угля (пока они идут туда главным образом по железной дороге)? Решён ли вопрос о том, куда, помимо закрытой сегодня Европы, пойдёт продукция калининградских предприятий, которая раньше шла в соседние страны и на другие европейские рынки?

Надеюсь, федеральный центр и региональные власти КО видят перспективу существенного обострения социальных проблем населения КО (немало калининградцев в результате западных санкций и усиливающейся блокады уже потеряли и ещё потеряют работу) и готовят соответствующие программы помощи. Весь народнохозяйственный комплекс этого региона, во многом завязанный на связи со странами ЕС, на приграничную торговлю с соседями, придётся срочно перестраивать.

gov39.ru Автомобильный пункт пропуска «Дубки». Калининградская область

О военной составляющей защиты Калининграда, уверен, ещё напишут специалисты именно этого профиля. Я лишь призову провести в Балтийском море «для профилактики» мозгов у наших противников крупные стрельбы ракетами, способными нести ядерные боезаряды. Чтобы не считали, что Балтийское море — это теперь «море НАТО».

У современных проблем жизнеобеспечения КО несколько причин. Главная — это разрушение СССР, после которого само географическое положение области сделало её весьма уязвимой для внешнего давления. Далее, это слабость реакции России на включение Литвы, Латвии и Эстонии в Европейский союз и НАТО. В 2003 и 2004 годах Россия не добилась и 50-процентного удовлетворения своих озабоченностей, связанных с приближением этих враждебных нам западных союзов к нашим границам. С этими двумя причинами мы уже ничего сделать не сможем.

Есть, однако, и третья причина. Это пассивность федеральной власти и регионального калининградского руководства перед лицом нараставшей угрозы блокады, а она стала нарастать не вчера и даже не позавчера. Здесь есть свои виноватые, они должны быть не только заменены, если остаются на своих постах, но и наказаны. А те кадры, которые правильно понимают возросшие угрозы, должны как можно скорее перевести область на рельсы военного времени. Извините, забыл: войны-то у нас формально нет. Тогда — на рельсы Специальной гражданско-военной операции по защите Калининграда от оккупации Европейским союзом и НАТО.