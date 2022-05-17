17 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Модест Колеров, , 12:03 — REGNUM Коллективный Запад и его сателлиты, руководимые США, начали борьбу на уничтожение России. По меркам личной судьбы и срока жизни отдельного человека и поколения эта новая реальность будет вечной. Но плох и лох тот человек, кто думает только о себе — и не думает о том, что он оставляет после себя своим детям и внукам. Мы, люди старшего поколения, последние взрослые советские люди, уже пережили смерть нашей страны в 1991 году, полные слабостей и иллюзий.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня, в 2022 году, колонизаторский, расистский, лицемерный Запад снова ведёт прямую и косвенную войну на уничтожение нашей Родины. Никакой пощады России не будет. Мы должны победить и мы победим. А Запад займётся своими новыми актуальными задачами: тоталитарной и лживой «политической корректностью», сегрегацией мигрантов, диктатурой ЛГБТ, обречённой борьбой против Китая. Его судьба — не наша судьба.

Но наша Калининградская область посреди южного побережья Балтийского моря, отделённая даже от союзной Белоруссии (мать-Россия ещё дальше) крайне враждебными, предельно агрессивными в отношении России марионетками Запада Польшей и Литвой, уже стала и всё более становится заложницей врага и мишенью ползучей агрессии. Премьер Польши объявил именно «русофобию» общенациональным «консенсусом» в Польше, а парламент Литвы единогласно признал Россию «террористическим государством». Ложь, ненависть и расизм на их вражеском знамени. Мира с ними не будет. Если эти безумцы посмеют против нас воевать, то России они не страшны: никакое НАТО не спасёт их от полного ядерного уничтожения — и их история окончится.

Пуск баллистической ракеты Mil.ru

Теперь на прямом пути формального и неформального присоединения к НАТО — ещё и Швеция и Финляндия. Это делает Балтийское море — морем НАТО, за минимальным территориальным исключением территории России в Калининградской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Это прямо и смертельно угрожает нашей Калининградской области — даже без прямой военной угрозы.

Военную угрозу я здесь не обсуждаю. Я говорю о невоенном выживании нашей Русской Прибалтики — Калининградской области — в условиях угрозы вражеской блокады. Много лет назад, ещё в дни первого президентского срока Путина, Совет Безопасности России специально обсуждал проблему вражеской изоляции нашего Калининграда. Только как минимум очень наивные чиновники с тех пор посмели позволить себе успокоиться. На угрозу транспортной связи Калининграда с Большой Россией они «наивно» ответили железнодорожным транзитом через Белоруссию и Литву, авиационными рейсами, полумёртвой паромной связью с Петербургом. Но теперь небо над Литвой и Польшей для России закрыто, а паромная связь даже в идеале ничтожна по объёму перевозок.

Энергетическая безопасность России в Калининградской области давно умерла. Давно — это тогда, когда Россия остановила строительство Балтийской АЭС (БАЭС), потому что она оказалась коммерчески невыгодна! То есть когда оказалось, что достаточного для этого нашего региона реактора — недостаточно, чтобы коммерчески окупить проект, а второй реактор БАЭС как раз и планировался для коммерции за счёт безопасности России — для экспорта электроэнергии в Польшу и Литву. Но даже если в торгашеском бреду представить себе в лице принципиально политически враждебных Польши и Литвы честных импортёров электроэнергии из России, даже если наплевать на собственные проекты Польши по строительству двух своих АЭС, то и в тени этой коммерческой утопии совершенным безумием является выставить суверенитет, независимость, территориальную целостность России на продажу врагам. Именно из-за коммерческой бессмысленности продажи безопасности России тогда и был остановлен проект БАЭС.

АЭС mzter

Как минимум наивные чиновные успокоители как минимум своей совести (нашу же совесть успокоит только полная энергобезопасность Калининграда) лицемерно отчитывались Прегольской ТЭС в Калининградской области, работающей на газе и дизеле… Словно дизель и газ они получают по воздуху прямо из космоса, минуя берега и воды врагов вокруг НАТО-Балтийского моря. Кого они хотят обмануть? Мало ли в нашей современности «экологического», а теперь уже и прямо военного шантажа, чтобы перестать говорить о надёжности балтийского транзита и наличии самой «чистой» экономической совести Запада?

Вывод прост и безальтернативен: строительство БАЭС должно быть завершено и только это обеспечит энергетическую безопасность России в Калининградской области.