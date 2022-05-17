С начала специальной военной операции России по денацификации Украины прошло уже более двух месяцев, а глобальный продовольственный кризис, который спровоцировали введенные из-за нее санкции, лишь нарастает. Так, в США цены на продукты питания подскочили на 8,8% по сравнению с показателями прошлого года, на глобальном же уровне воздействие еще более значительно. По оценкам ООН, в этом году от острого недоедания будет страдать 6,3 млн детей в возрасте от полугода до пяти лет по сравнению с 4,9 млн в 2021 году, пишет Джон Хиршауэр в статье, вышедшей 17 мая в The American Conservative.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Голодание. 1886

Отчасти кризис вызван дефицитом зерна. Уход Украины с мировых рынков и введение санкций в отношении России привели к росту на него цен, что поставило население стран-импортеров из стран третьего мира, таких как Нигерия, под угрозу голодной смерти. Но последствия нехватки зерна, какими бы значительными они ни были, меркнут по сравнению с последствиями глобальной нехватки удобрений. Помимо своей ключевой роли в обеспечении устойчивых урожаев, удобрения являются одним из ведущих факторов, определяющих мировые цены на продовольствие.

Россия является крупнейшим в мире экспортером азотных удобрений. И в то время как мир подавляет российский экспорт, страны обращаются к альтернативным источникам в попытке попытаться прокормить свое население. Некоторые страны пытались нарастить внутреннее производство удобрений. Другие, например, Индия, обращаются к необычным торговым партнерам, таким как Канада и Израиль, чтобы компенсировать потери импорта из России. Президент США Джо Байден недавно объявил о своем намерении выделить дополнительно $250 млн на стимулирование внутреннего производства удобрений. Но, учитывая способ производства синтетических удобрений, средства вряд ли окажут немедленное влияние, и им могут помешать попытки администрации заблокировать экспорт российской нефти.

Александр Погожев ИА REGNUM Минеральные удобрения

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Синтетические удобрения обычно состоят из той или иной комбинации трех элементов: азота, фосфора и калия. Из этих трех веществ больше всего используется азот: он содержится примерно в 60% всех синтетических удобрений. Растениям азот нужен для роста, а почва с низким содержанием азота дает более низкие и здоровые урожаи. Поскольку растения не могут перерабатывать атмосферный азот, производителям синтетических удобрений приходится преобразовывать азот из воздуха в аммиак — богатое азотом химическое вещество, которое растения естественным образом получают из навоза и мертвых животных. Эта процедура преобразования, называемая процессом Габера-Боша, использует водород из нефти, угля или природного газа для создания синтетического аммония.

Из-за высоких цен на газ и нежелания администрации президента США Джо Байдена использовать новые источники нефти производственные затраты для отечественных производителей удобрений уже высоки. Увеличение спроса на водородные ресурсы только увеличит эти затраты. В отсутствие значительного импорта дополнительные $250 млн финансирования отечественных производителей вряд ли закроют брешь, вызванную спецоперацией РФ на Украине. Источники в отрасли также утверждают, что вероятность того, что внутреннее производство удастся достаточно быстро нарастить, чтобы справиться с нехваткой удобрений, невелика.

«В среднем на строительство современного завода по производству удобрений, производящего коммерчески значимые объемы, потребуется от трех до пяти лет», — сказала изданию The American Conservative Вероника Най, старший экономист Американской федерации фермерских бюро.

Она указала на тот факт, что местные, государственные и федеральные власти жестко регулируют строительство заводов по производству удобрений, и добавила, что проблемы с цепочкой поставок еще больше задержат процесс строительства.

Чем-то придётся пожертвовать. Как отметила Най, химикаты и удобрения составляют наибольшую долю внутрихозяйственных расходов» и на их долю приходится примерно 18% от общих расходов средней фермы. И возможности США для импорта быстро иссякают. Китай, один из ведущих мировых экспортеров неазотных удобрений, в конце октября 2021 года ввел мораторий на экспорт удобрений. Другие страны сокращают экспорт, сосредоточив внимание на внутреннем потреблении.

Сельское хозяйство в США

И хотя Белый дом возложил ответственность за рост цен на удобрения на российского президента Владимира Путина, введение санкций в отношении российского экспорта удобрений было политическим решением членов международного сообщества. США ввели санкции против российских удобрений, которые действовали до 24 марта. На долю этих удобрений приходилось около 20% американского импорта диаммонийфосфата. Администрация Байдена поступила правильно, исключив минеральные удобрения из последнего списка подсанкционных российских товаров, но к тому времени ущерб уже был нанесен. По последним данным, средние цены на фосфоритную руду, фосфор, калий и азот, составили $254,97, что более чем вдвое превышает показатели уровня 2021 года.

Даже если в ближайшие месяцы импорт американских удобрений из России вернется к примерно досанкционному уровню, нет никаких гарантий, что ситуация для американских фермеров улучшится. По словам Най, более 40% мировых удобрений продаются на биржах, поэтому сбои в производстве удобрений в других странах будут иметь инфляционные последствия для цен на продукты питания и удобрения внутри страны. Поскольку другие страны и Европейский союз продолжают бойкотировать российские удобрения, сопутствующая ориентация этой продукции на внутреннее производство и альтернативные источники импорта может привести к дальнейшему увеличению издержек для американских фермеров.

На местах она уже достигает кризисного уровня. Фермер из Нью-Мексико по имени Майк Берри сообщил агентству Reuters, что «недавно купил жидкий азот по цене $680 за тонну для удобрения своего урожая кукурузы». Это более чем на 230% дороже, чем в прошлом году. Если международный бойкот российских удобрений продолжится, а администрация Байдена по-прежнему будет против наращивания добычи нефти в стране, есть вероятность, что для Берри и остальных американских фермеров дела пойдут намного хуже, прежде чем они поправятся.

«Платить за это всем нам», — заключил автор.