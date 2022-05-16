Румыния, Азербайджан и Грузия обвинили организаторов международного музыкального конкурса «Евровидение-2022» в подмене оценок. Об этом 15 мая сообщают СМИ этих стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Шулер

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Так, все жалуются, но ничего не происходит, я правильно понимаю? Никто не извиняется, заламывая руки, никто не требует пересчёта голосов? Это просто нытьё в воздух?» — недоумевает Ekaterina B.

«Девочки, не ссорьтесь», — иронизирует Андрей.

«Грызня в песочнице», — отреагировала Ольга.

«Не*рен вообще было ехать, пусть бы только Италия и Украина участвовали», — с сарказмом добавила Люба Ш.

«Они будут терпеть это унижение… Или нет?» — поинтересовался 26 489.

«Ну, это всё было понятно… Пусть это будет самая последняя их фейковая победка», — написала Лана.

«Евровидение», не удивлюсь, если даже посчитают не состоявшимся после этих скандалов», — отметил «Бэн Музыкант».

Цитата из видео «Украина — победитель «Евровидения-2022» Оценки на «Евровидение-2022»

«Ибо демократия и европейские ценности позволяют изменять оценки так, как хочется европейцам», — пишет Елена.

«Ой, да всегда так… Только в этот раз ну уж очень явно», — комментирует новость SvetLana S.

«Странно, когда засуживали Россию, они не верещали про фальсификации…» — отреагировала Алена Н.

«Это что получается, они были не уверены в победе Украины, поэтому мухлевали так бездарно? Как нетолерантненько», — смеется Andrej.

«А раньше никто ничего не замечал? Всё честно было?» — спросил 555 595.

«Какой конкурс — такие и победители», — добавила Ленок.

«Надеюсь, после этих событий люди начнут понимать, что там всё построено на лжи! И я не только об этом конкурсе», — написал I don’t know.

«Это не только на «Евровидении», это на любых европейских «честных» выборах…» — отметил blaz1n.

«И эти европейцы учат кого-то демократии?» — отреагировала Виктория.

«Вот что за люди? Не верят в европейские ценности и справедливость», — шутит Сергей Ж.

«Страна придуманных героев и придуманных побед», — отозвалась об Украине Мария.

«Вау, круто, русские побеждали во всяких конкурсах и соревнованиях, потому что они лучше. Украинцы будут теперь везде побеждать, потому что украинцы», — добавил один из участников обсуждения.

«Eurovision = европейское видение. Это так они видят мир — кого хотим, тот и победит…» — пишет Anna A.

Цитата из видео «Украина победила в Евровидении-2022 путь группы Kalush Orchestra» Победители «Евровидение-2022»

«Не может быть!!! А мы-то тут думали, что дали за талант и уникальность, а оно вот что выходит», — см сарказмом отреагировал «ЯЯ».

«Всегда подозревал, что там манипулируют оценками. А теперь убеждён в манипуляции», — прокомментировал новость Yura.

«Это демократия, основанная на правилах, понимать надо…» — иронизирует Светлана И.

«Походу, и здесь у Украины победа картонная…» — добавил Павел Л.

«Европа никогда не будет прежней. Даже самые слепые, наконец, увидели всё лицемерие этой «организации», — отметил Руслан Г.

«Пожалели сироту… Вручили духоподъемное первое место, чтоб дальше скакали с усердием», — с сарказмом подытожила Еlena D.

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