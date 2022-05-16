Пользователи соцсетей в Италии активно обсуждают финал песенного конкурса «Евровидение». Однако предметом дискуссий стали отнюдь не вокальные данные победителей, а политизированность мероприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Франс Халс. Веселый музыкант. 1653

Большинство комментаторов считают, что результат был предопределён задолго до финала из-за происходящих на Украине событий. По их мнению, исполнителям дали победить по политическим мотивам и из-за сострадания.

«Всё было подстроено и решено заранее», — считает Сильвия Д’А.

«Они превратили песенный конкурс в политизированное шоу. Если бы я был победителем, мне нечего было бы праздновать. Не думаю, что победа из-за того, что моя страна находится в состоянии войны, будет доставлять мне большое удовольствие. Я нахожу счастье Зеленского абсурдным», — прокомментировал Фабрицио Н.

«Ладно, Украине дали победить, но это было безответственное решение. Если война не прекратится, куда люди пойдут праздновать?» — спрашивает Аттила Т.

«Наша смелость поражает мир. Наша музыка покоряет Европу», — говорит президент Украины. Ну, пожалуйста. Остановите это. Мы стали свидетелями колоссальной пародии. Они действительно думают, что обманывают людей?» — пишет Джакомо Р.

«Они победили не за мастерство, а из сострадания! Это значит отсутствие уважения к другим участникам», — заметила Дора А.

Многие издеваются над словами украинского президента Владимира Зеленского о том, что в следующем году конкурс будет проходить в Мариуполе.

«Давай, Зеленский! Следующий чемпионат мира по футболу тоже выиграет Украина! А пока хорошенько изучите свой сценарий для следующих эпизодов, потому что вы номинированы на Оскар», — иронизирует Франческа Б.

Цитата из видео Украина — победитель «Евровидения-2022» Победители «Евровидения-2022»

«Возможно, ему попытаются одновременно вручить Нобелевскую премию мира и звание лучшего актера года!» — добавил Абрамо С.

«Вперёд, Зеленский, если будешь так продолжать, то и следующую Параолимпиаду будешь проводить ты», — полагает Антонелла Дж.

«Зеленский откроет следующее «Евровидение» игрой на пианино, как он умеет», — пошутил Ненад А.

«Этот парень даже не знает, что говорит. Он реально думает, что сможет победить Россию? Он не понял, что Путин не развернул даже 1% своей военной силы? Этот парень сошёл с ума», — заявил Артур Ш.

«В следующем году Европы, в том числе Украины, может уже не быть! Если мы и дальше будем слушать Байдена!» — предрекает Сильвана А.

Как оказалось, слова о подтасовке результатов голосования оказались близкими к истине. После финала конкурса представители делегаций сразу нескольких стран обвинили организаторов в манипулировании оценками, которые начислялись без учёта реальной позиции жюри этих стран.

Подробнее: Организаторов «Евровидения» обвинили в массовой подтасовке результатов

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