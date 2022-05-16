Турин, Италия, , 07:48 — REGNUM Обвинение в подмене оценок выдвинули организаторам международного музыкального конкурса «Евровидение-2022» Румыния, Азербайджан и Грузия. Об этом 15 мая сообщают СМИ этих стран.

Шулер, игра Иван Шилов © ИА REGNUM

Как утверждают представители делегаций Румынии, Грузии и Азербайджана, организаторы манипулировали оценками, начисляя их без учёта реальной позиции жюри этих трёх стран.

В частности, глава румынской делегации Юлиана Марчук рассказала, что высшую оценку 12 баллов жюри страны поставило Молдавии, которую представляли группа Zdob Si Zdub и дуэт «Братья Адваховы». Но по какой-то причине 12 баллов получили украинские музыканты, а Молдавия не получила от румынской делегации ни одного балла.

«Результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны», — передает слова Марчук телеканал TVR.

Азербайджанское жюри проголосовало за Украину, но организаторы конкурса отдали 12 баллов музыкантам из Великобритании, сославшись на технические неполадки при выходе в эфир.

Как передаёт телеканал ITV, Азербайджан, в свою очередь, проголосовал за Украину, но организаторы отдали его 12 баллов Великобритании. При этом они сослались на технические неполадки с выходом в эфир. Руководство телеканала отрицает технические проблемы с выходом в эфир на Европу.

В аналогичную ситуацию попала и делегация из Грузии. В публикации на портале «Новости-Грузия» сказано, что национальное жюри страны отдало наивысшую оценку украинским музыкантам. Свидетельством этому является нотариально заверенный документ, который был отправлен организаторам конкурса. При этом организаторы выставили 12 баллов от жюри Грузии группе из Великобритании, занявшей второе место. А Украине досталось всего 6 баллов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что делегация Румынии была возмущена подтасовкой оценок организатором конкурса «Евровидение».

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