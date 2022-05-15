Известие о том, что Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО, активно обсуждают в соцсетях. Кто — с тревогой, ну, а большинство — с иронией и сожалением: решение принято в огромный ущерб финнам. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

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«Любят они вступать… Как не в г@вно, так в НАТО…», — заметила Лариса в телеграм-чате ИА REGNUM.

«Теперь англосаксы получили свободную возможность собрать ударную группировку на Ленинград», — считает N.

«Ну, а наши пусть на Кубе размещают ядерное вооружение», — предлагает Елена.

«Сухопутная граница Финляндии с Россией составляет практически 1300 км. После вступления Финляндии в НАТО расстояние от границ альянса до Санкт-Петербурга составит около 200 км», — информирует телеграм-канал «Военный обозреватель».

«Финны сами себе подписали приговор. Люди стали жить хуже после вступления в ЕС, жили хорошо, пока были с Россией. Теперь ещё и платить за членство в НАТО. Будет полное обнищание страны!» — считает Ирина.

«Оборзели, конечно. Мы им сказали, чтобы валили к границам 97 года, а они наоборот провоцируют и в упор их двигают. Ну, собственно, пока, финны, теперь это враги. Сами на убой себя закладывают, безумцы. Сейчас армия к границам придет, ядерное оружие разместят на севере. Непонятно, на какой ляд это делать. Жили спокойно и комфортно много лет, проблем не знали. Ну, дело их», — рассуждает Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Финики сами сделали свой выбор. Теперь пусть не скулят», — соглашается Руслан.

«Надо же, Финляндия готова быть полем боя, капец, неожиданно, ну приедут к ним натовцы и наши разнесут всю финку, жалко их, но сами знают на что идут», — поделился мнением Евгений.

«Я думала, что финны с «головой» дружат, а оказалось, что головы у них вообще нет!» — иронизирует Вера Городова.

«Один «Тополь М» — 200 Хиросим и Нагасак. Зачем финнам и шведам это надо?! Массоны опять глумятся над Европой и Скандинавией», — считает Максим.

«Финляндия, прощай. Всё, этого государства больше не существует», — поддерживает Андрей Стыценков.

«Финны-то в основном нормальные ребята, не они этого хотели и что-то там приняли. Никакого голосования или референдума по этому вопросу среди финнов не было», — отмечает Светлана.

«Я же говорю: зависимое государство. Они не распоряжаются своей экономикой, им что сказали, то и делают. Даже в ущерб себе. Сейчас же все страны с европейскими ценностями всё в ущерб себе. Главное, чтобы России плохо было, а они потерпят», — считает Анна Богданенко.

«Отключить им газ! Они на 95% зависят от нашего газа, остановить поставку нашего леса, наших энергоресурсов! И посмотрим, как они чесаться будут!» — предлагает Марина.

«Вот всё и определилось наконец-то. Наконец-то Европа снова раскрыла своё нацистское нутро, скинув все маски. И шведы в этот раз не будут стыдливо прикрывать свою скотскую сущность фиговым листком нейтралитета. Один Орбан остался вне колоды. Умные люди у нас говорили много-много десятков лет, к чему всё идёт, но их никто не слушал — почти вся власть у нас была в руках ублюдочных предателей, сдавших страну и едва не приведших её к окончательной гибели.

И сейчас их, этих наших тварей, гораздо больше, чем нужно. А Европа, она такая — пока её кровью не умоют, зубы не повыбивают, она не успокоится. Эти «цивилизованные» люди, творившие страшное зло по всему миру, устроившие две страшные мясорубки в XX веке — это проклятье нашего мира. Европа — это антисистема, алчная, ненасытная, агрессивная, лживая, подлая. Она хуже Карфагена», — поделился мнением Сергей Петров.

«Ничего плохого в этом нет, скорее даже хорошо это для России, как бы абсурдно это не звучало. НАТО не хочет прямого столкновения с РФ, поэтому они накачали внеблоковую Украину оружием, оболванили население и погнали их на убой, на этом они делают деньги, решают политические свои задачи.

Следующими могли быть финны и шведы, по той же схеме, создать из Финляндии и Швеции аналог нацистской Германии, с их опытом в этом деле, думаю, было бы только вопросом времени. Совсем другое дело, если страна входит в НАТО, и тут уже просто так не натравить на Россию, потому что война страны НАТО с РФ — это ядерная война, значит, из финнов и шведов делать нацистов-отморозков не будут, да, мы просто укрепим наши границы, поставим им под нос ядерные ракеты, разместим в Финском заливе больше атомных подводных лодок и поставим больше ПВО, зато всем будет понятен расклад.

Вообще, для меня странно будет, если финнов и шведов примут в альянс, но если это произойдет… Ну, нам же спокойнее. Лучше породистая овчарка, но в наморднике и на цепи, чем бешеная шавка, от которой непонятно чего ожидать и которая может броситься в любую секунду!» — приводит довод Максим Глушков.

«Хотели расширить границы НАТО, а в итоге расширили границы Государства Российского!» — считвет Ильназ Юсупов.

«2024 год — Финляндия входит в состав Российской Федерации», — поддерживает В.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО, было объявлено 15 мая на совместной пресс-конференции президента и премьер-министра страны. Ранее сообщалось, что Швеция может подать заявку в НАТО 17 мая.

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