Spiegel: эксперты предрекли нищету жителям Германии из-за санкций против РФ
Жителям Германии предрекли нищету из-за санкций против России. Об этом 8 мая пишет Spiegel.
ZDF: Китай, сплотившийся с Россией, стал настоящей проблемой для Запада
Китай, сплотившийся с Россией на фоне событий на Украине, стал настоящей проблемой для Запада.
Немецкий журналист Томас Райхарт заявил о сдвиге мирового порядка из-за спецоперации в России. Европа сблизилась с США, а «бок о бок» с Россией идет Китай.
Германия пригрозила Китаю санкциями в случае поставок вооружения в Россию. Еще несколько недель назад такие угрозы были бы немыслимы, считает журналист.
Пушков: мировая финансовая система начала медленную перестройку
РФ стала одним из главных факторов перестройки мировой финансовой системы. Об этом 8 мая написал российский сенатор Алексей Пушков.
«Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица данной перестройки — Россия, Индия, Турция, Китай, Саудовская Аравия», — отметил он в Telegram-канале.
В Швеции призвали направить Киеву замороженные российские активы. Об этом говорится в обращении депутата Маркуса Вихеля к главе МИД Швеции Анн Линде. RT ознакомился с документом.
Парламентарий напомнил, что США уже заморозили золотовалютные резервы РФ на $300 млрд, а палата представителей одобрила законопроект, разрешающий передачу Украине активов, связанных с Россией.
Также он заявил, что шведской оппозиции пришлось совершить «определённые шаги», чтобы Стокгольм оказал помощь «украинским братьям и сёстрам в виде необходимого им оружия для самообороны». Теперь же Вихель просит принять меры, чтобы «заставить» Россию профинансировать восстановление Украины.
Санкции против России оказались "обоюдоострым оружием". Оно наносит серьезный вред самому Западу, считает обозреватель журнала The Hill политолог, специалист по геополитике Брахма Челлани.
Введенные против Москвы санкции сравнивают с экономическим оружием массового уничтожения, при помощи которого можно сломать экономику России, но меры оказались обоюдноострым мечом, считает автор американского издания. По его мнению, ущерб от ограничений понесли и те страны, которые их ввели.
"Запад, по сути, попал в ловушку: санкции и углубляющийся украинский конфликт, помогают поднять мировые цены на сырье и энергоносители, и тем самым приводят к увеличению доходов Москвы, даже несмотря на сокращение экспорта ею энергоресурсов", — пишет он.