8 Мая
 
8:18

Spiegel: эксперты предрекли нищету жителям Германии из-за санкций против РФ

Жителям Германии предрекли нищету из-за санкций против России. Об этом 8 мая пишет Spiegel.

8:07

ZDF: Китай, сплотившийся с Россией, стал настоящей проблемой для Запада

Китай, сплотившийся с Россией на фоне событий на Украине, стал настоящей проблемой для Запада.

7:42

Немецкий журналист Томас Райхарт заявил о сдвиге мирового порядка из-за спецоперации в России. Европа сблизилась с США, а «бок о бок» с Россией идет Китай.

Германия пригрозила Китаю санкциями в случае поставок вооружения в Россию. Еще несколько недель назад такие угрозы были бы немыслимы, считает журналист.

7:38

Пушков: мировая финансовая система начала медленную перестройку

РФ стала одним из главных факторов перестройки мировой финансовой системы. Об этом 8 мая написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица данной перестройки — Россия, Индия, Турция, Китай, Саудовская Аравия», — отметил он в Telegram-канале.

7:36

В Швеции призвали направить Киеву замороженные российские активы. Об этом говорится в обращении депутата Маркуса Вихеля к главе МИД Швеции Анн Линде. RT ознакомился с документом.

Парламентарий напомнил, что США уже заморозили золотовалютные резервы РФ на $300 млрд, а палата представителей одобрила законопроект, разрешающий передачу Украине активов, связанных с Россией.

Также он заявил, что шведской оппозиции пришлось совершить «определённые шаги», чтобы Стокгольм оказал помощь «украинским братьям и сёстрам в виде необходимого им оружия для самообороны». Теперь же Вихель просит принять меры, чтобы «заставить» Россию профинансировать восстановление Украины.

7:20

Санкции против России оказались "обоюдоострым оружием". Оно наносит серьезный вред самому Западу, считает обозреватель журнала The Hill политолог, специалист по геополитике Брахма Челлани.

Введенные против Москвы санкции сравнивают с экономическим оружием массового уничтожения, при помощи которого можно сломать экономику России, но меры оказались обоюдноострым мечом, считает автор американского издания. По его мнению, ущерб от ограничений понесли и те страны, которые их ввели.

"Запад, по сути, попал в ловушку: санкции и углубляющийся украинский конфликт, помогают поднять мировые цены на сырье и энергоносители, и тем самым приводят к увеличению доходов Москвы, даже несмотря на сокращение экспорта ею энергоресурсов", — пишет он.