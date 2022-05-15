Известие о том, что украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania победила на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022», иронично встретили в соцсетях. Люди говорят, что даже если бы на сцену вынесли рваный башмак в тишине — он все равно бы выиграл. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

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«Согласитесь, без победы Украины на «Евровидении» картина случившегося с этой страной была бы не полной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь». Европа аплодирует стоя. Занавес», — прокомментировала в своём телегам канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В условиях беспрецедентной какофонии, устроенной в Европе англосаксами, иначе и быть не могло, фактически это означает уничтожение конкурентности «Евровидения» в угоду политическим веяниям, в конце концов это приведет к ликвидации этого конкурса и победители будут назначаться административным путем Европарламентом», — считает Владимир Никонов.

«Не удивительно. Лицемерность и продажность — главное при судействе на «Евровидении», — замечает Дмитрий Петров.

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«Группа из Украины не победила, а назначена победителем ещё до начала данного шоу», — считает Владимир Леденёв.

«Как ожидаемо! Музыкальные букмекеры и эксперты сразу почувствовали зловонный запах победы украинского исполнителя. Конкурс называется: «Долой таланты»», — комментирует Симона Гведиче.

«Без политической подоплёки ничего бы не было, не было и конкурса кстати, он же только на политике и держится», — напоминает Полина Супрун.

«Не было бы Украины, победил бы черный или трансгендер. Всё просто и понятно», — развивает тему Александр.

«Сатанизм в Европе процветает. Вот и «черти» от Украины вписались. Очередная мировая битва света и тьмы, и в очередной раз Россия, стоящая на стороне света, закопает уродов нацистских, а сатану европейскую, их плодящую, опять свергнет в ад. Тяжело, конечно, будет, но России не впервой и русским не впервой биться с нацистами», — поделился мнением Р.

«Не зря они по всему миру асфальты протирали и трусы кровью намазывали… зарабатывали. Кроме жалости и брезгливости к себе, ничего больше не вызывают. Танцы-пляски на костях у них. Пока мирный народ гибнет. Лживые лицемеры, попрошайки. Всегда такими были!» — поделилась мнением Виктория Мираж.

«Даже сомнений не было, что Украина победит. Если бы они мычали, им бы все равно победу присудили. В Европе очень любят нищих, убогих, геев и несчастных. А Украина не только нищая, убогая и несчастная, но еще и дурная», — считает Наталья Стар.

«Сплошная политика. Конкурс перестал быть песенным, как победила Кончита. Там топили за ЛГБТ, потом появилась новая тема — Украина. «1944» — песня — полный отстой. Но зато про крымских татар. Теперь вот слезу прошибали на теме войны. Хотя что там такое — боятся показывать. Конкурс сдулся. И эта «победа» — лишнее тому доказательство. Не потому, что песня плохая. Потому, что так не бывает. К конкурсу готовятся. Здесь же чуть не в последний день и на тебе — победа. Мне кажется, вынесли бы на сцену рваный башмак в тишине — он все равно бы выиграл», — развивает тему Андрей Бородин.

«Не позвали Россию на «Евровидение», и хорошо! Зачем нам там быть? Все прекрасно знают, что это за конкурс и кто его продвигает! И кто его выигрывает! Тошно слушать! Вот туда едут такие, как Киркоров. Меня лично это не волнует. И, думаю, в России многим пофиг», — считает Елена.

«А вообще, интересно было бы спросить у ребят из группы: «Каково это победить из жалости, а не из-за выдающихся вокальных данных?» — спрошивает Елена.

«Мы, Россия, устроим свое «Евровидение», где будут более достойные страны, чем Европа: Узбекистан, Иран, КНДР, Таджикистан, Афганистан», — считает Светлана.

«Давно пора, «Евровидение» скатилось… Это ярко видно, если посмотреть выступления прошлых 30 лет. Что ни делается, всё к лучшему. Хорошо, что Россия в этом году не стала принимать участие в этом цирке уродов с конями и клоунами», — соглашается Оксана.

«Ходят слухи, что Зеленский сказал, мол, «Евровидение» в следующем году будет в Мариуполе, как думаете, на что намекает?» — спрашивает Елена Зуева.

«Это теперь получается, «Евровидение» в следующем году в России будет!» — замечает Вячеслав.

«Вообще, это нонсенс, потому что следующее «Евровидение» нужно будет проводить в несуществующей стране», — считает Сергей Подалирий.

Как сообщало ИА REGNUM, хип-хоп группа с Украины Kalush Orchestra стала победителем 66-го международного песенного конкурса «Евровидение», проходившего в Турине. Трансляцию конкурса вёл итальянский телеканал Rai1.

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