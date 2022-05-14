Мнение обозревателя газеты The Hill Харлана Ульмана, который считает, что Запад допустил серьёзную ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, раскритиковавшего пагубность гегемонии США, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Сражаемся на своей земле: спецоперация России продолжается — трансляция»

«Путина всегда всем бы следовало очень и очень внимательно слушать. Он слов на ветер не бросает. Чтобы потом не приходилось кричать: «А нас за що?», — советует Юлия К.

Многие пользователи уверены, что Запад отмахнулся от речи Путина не потому, что счёл его слова далёкими от правды, а потому, что США и их марионетки намеренно обостряли ситуацию и вынуждали Россию на ответные действия.

«Так они этого и хотели, чтобы был конфликт. Это полностью спланированный акт, о жалости к людям Украины речи не может быть. Вот он — истинный лик западного мира и США», — написала Mila G.

Некоторые комментаторы сожалеют, что мнение журналиста данной газеты разделяет слишком малое количество западных политиков.

«Да снова какой-то единичный ничего не значащий человечек высказал своё мнение. Это ничего не меняет и не означает, что Европа и США признали правоту России. Они могут знать, что Россия права, но никогда не извинятся. Будут до последнего свою линию гнуть!» — уверен Григорий П.

Часть людей уверена, что Америка добилась именно того, что и планировала, а попытки России образумить Запад на самом деле были заранее обречены на провал.

«Ничего до США не дошло. Кривляются до сих пор. Опять что-то очень подлое против России задумали и словами усыпляют бдительность. Никогда и ни в чём нельзя верить лживой Америке», — указывает Лия Л.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Ряд пользователей указывает на то, что Россия всё-таки смогла удивить Запад, дав настолько существенный отпор, какого не ожидал, наверное, никто в Европе или США.

«Относительно Штатов — гордыня фраера сгубила. А относительно того, что проигнорировали и неуважение — США слишком высокого мнения о себе, и, по большому счету, Путин чихать хотел на их самоощущение. Америку предупредили, что делает честь нашему президенту. Есть надежда, что если слов Вашингтон не понимает, что наша спецоперацию буквально продемонстрирует им последствия конфликта с нами», — надеется Татьяна С.

«Путин всё правильно делает и перед «партнёрами» всегда слово держал. Поэтому его уважают все, кто не был замечен в качестве американской подстилки», — отметил Серёга Л.

Нашлись и те, кто отмечают, что Россия сумела выбраться из капкана, который ей десятками лет готовили Соединённые Штаты и их прихлебатели.

«Мы те, кто сейчас наблюдают то, что будет написано в учебниках истории. У России теперь нет выбора — нужно идти до конца, до победы! Путину долгих лет жизни. Никто до него не смел противостоять Западу так сильно. Дай Бог, чтобы победа была на нашей стороне», — пишет Гузель Ф.

Напомним, 14 мая в газете The Hill была опубликована статья обозревателя Харлана Ульмана, который считает, что Запад допустил серьёзную ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, раскритиковавшего пагубность гегемонии США.