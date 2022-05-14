Средства, которые американское правительство собирается выделить на вооружение киевского режима, будут бесполезной тратой денег налогоплательщиков. Об этом 13 мая написал член палаты представителей США от штата Аризона, представитель американской Республиканской партии Пол Госар на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«В прошлом году Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал $100 млн. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине $40 млрд? Мы не должны посылать ни цента», — отметил он.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«И там есть трезвые люди», — отреагировал Олег Р.

«Жаль, что его никто не услышит. И вообще с такими высказываниями он там по лезвию ходит», — добавил Евгений.

«Правильно, всё равно Зеленский и Ко вкрадуть (украдут — О. П.)», — написал valeriy_3214.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Да что уж говорить?.. Украина — чёрная дыра», — отреагировала Татьяна К.

«Ага, гуманист нашелся. Всё до банального просто. Не увидел он своей фамилии в списке «делителей» 40 млрд, отсель и негатив с его стороны. Через неделю увидит и будет очень счастлив «осчастливить» наркоманов украинских (представителей украинской власти — О. П.) и клан Байдена 40 миллиардами денег налогоплательщиков», — считает Александр О.

«Его ещё не арестовали?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«И то верно! Пора уже позаботиться о своём населении!» — пишет Mariya K.

«На Украине напишут, что он агент Кремля…» — прокомментировал новость Journalist.

«Нужно понимать украинцам. Как только в США сменится власть, им конец. Это касается и Европы. Все обязательства, взятые на себя нынешним правительством США, моментально теряют силу. На это и расчёт», — написал один из участников обсуждения.

«Где деньги, Зин?» — смеется Галина.

«Кажется, американцы начали что-то подозревать», — иронизирует Владимир.

«Просто клоун считает всё происходящее своим бенефисом, а поступающие деньги — заслуженным гонораром за него. Всё логично», — с сарказмом отметила Александра К.

«Им плевать на Украину и на украинцев. Все деньги из «помощи» идут на финансирование ВПК (военно-промышленного комплекса — О. П.) США! Ничего личного, только деньги! Украине достанутся только долги и откалиброванный металлолом!» — подытожил Андрей.

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