13 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что как минимум до конца следующей недели перенесли рассмотрение законопроекта в Сенате Конгресса США о выделении Украине дополнительных $40 млрд от США по причине отказа сенатора-республиканца Рэнда Пола (штат Кентукки) согласовывать указанную инициативу.

Оксана Переможенко, , 11:52 — REGNUM Как минимум до конца следующей недели перенесли рассмотрение законопроекта в Сенате Конгресса США о выделении Украине дополнительных $40 млрд от США. Причина — отказ сенатора-республиканца Рэнда Пола (штат Кентукки) согласовывать указанную инициативу.

Все по честному Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж Андрей Тутышкин. 1967. СССР

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Скоро прочтем о нем на «Миротворце», — иронизирует «ТК».

«Будет значит новый сенатор у Кентукки», — шутит Дима.

«Был только агент Дональд, теперь ещё Агент Пол… Не иначе, как Петров и Боширов», — с сарказмом добавил Сергей К.

«Никогда Штирлиц ещё не был так близок к разоблачению, как в тот момент, когда заблокировал 40 млрд помощи украинцам», — шутит Lola.

«А что так можно было?» — не без сарказма поинтересовался Jeka.

«Пол, мы в тебя верим! Топи дальше», — иронизирует Анна Ц.

Сенатор Рэнд Пол Gage Skidmore

«Не, ну рано или поздно кто-то же должен был сказать, что они там обалдели. Спасибо сенатору, — первая ласточка», — отреагировал А. Z.

«Рэнд Пол либертарианец до мозга костей. Ему не интересно просто так бабки выделять. Он затребовал спецнадзор на все траты. Для нас это на самом деле плохо, если и правда хотели все деньги выделить. А вот если планировали подпилить половину, то хорошо», — отметил KvaZistat.

«Ребят, не пытайтесь комментировать американскую грызню в Капитолии…» — призвал всех Den G.

«Вето преодолеют, но для сенатора это считай выигранные перевыборы! Ибо помощь Украине становится непопулярна и пафосные речи типа «надо потерпеть, дабы остановить Путина» сейчас не прокатят у избирателя», — добавил один из участков обсуждения.

«Тю. Разблокируют», — пишет Cool Coach.

«Дожмут», — также считает «Небо ясное».

«Какая досада», — смеется V.

«А что так? Зерно ждут?» — с сарказмом поинтересовалась одна из участниц обсуждения.

«Они поняли, что все воруют… дошло», — отреагировал один из комментирующих.

«Американцы стали возмущаться, что у них самих в стране проблем хватает», — добавил Linzi_ O.

«Надоело Зеленскому карман наполнять», — пишет Ксения.

«Из 40, хорошо если 3 дойдёт до Украины. А из 37 с сенатором видать делиться никто не стал», — иронизирует De Te.

«Я бы на их месте тоже не проголосовала за то, чтобы деньги давать не пойми кому!» — написала Марина П.

«Вопрос времени», — отреагировал «Ну, допустим, Влад».

«Он не против выделения денег, он хочет чтобы деньги, выделенные Украине, контролировались!!!» — подчеркнул Stepan.

Военная помощь Украине от США (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«У Зеленского только бизнес в гору пошел, а тут такое», — с сарказмом добавил Vasily S.

«Задумались, что ли? Да ладно!» — пишет Нани Р.

«Конечно примут, когда ещё доведется распилить 40 млрд? Выборы в ноябре», — написал Mikhail.

«Из этих 40 миллиардов половина уйдет на зарплаты американского персонала и оплату дорогой логистики, остальное, доставленное на Украину, наполовину разворуют и распродадут, остаток, может быть, попадёт по назначению (но это не точно)», — комментирует новость Andr.

«Пол в лучших трамповских традициях выступает за то, чтобы заниматься внутри американскими проблемами, а не чёрт знает чем в другом полушарии. И такое мнение довольно популярно среди центристских и правых американцев», — считает Anna S.

«Дедушка Байден хорошо списывает деньги с бюджета в карманы определенных людей, когда такие сумму называют, у народа Украины, наверное, рты открываются, — вот помощь! Интересно, хоть доллар по факту до Украины дойдет?» — подытожил Олег.

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