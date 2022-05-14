Заявление посла Луганской Народной Республики в Москве Родиона Мирошника о том, что намерение киевских властей поставить под ружьё один миллион украинцев является признаком того, что руководство Украины не думает о гражданах страны, а использует их в качестве «живого товара», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

Следите за развитием событий в трансляции: «Сражаемся на своей земле: спецоперация России продолжается — трансляция»

«Какой смысл отправлять на войну того, кто ни разу автомат не держал? Такой же «боец» там погибнет моментально при первой же стычке!» — отметила Елена Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что киевский режим собирается принять не просто отчаянное решение, а преступное, ведь руководство Украины осознанно собирается отправить на убой своё собственное население, причём на ход ведения российской спецоперации это не окажет существенного воздействия.

«Такой это дурдом, конечно! Украинские власти ведь просто этих людей без подготовки кидают вперёд как пушечное мясо. Ощущение такое, что они просто решили таким образом сократить население, чтобы русским досталась разрушенные и безлюдные территории», — предполагает Кирилл В.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевские власти готовы сделать из собственного населения пушечное мясо, но сами эти правители от фронта бегут как от огня.

«Все «самые большие патриоты» Украины уже давно отдыхают на своих виллах за границей, а вот простым украинцам пора готовится к земле, как Кличко завещал», — написала Ольга Ж.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«По-моему, даже идиоту понятно, что Украина с её «друзьями» решила воевать всерьёз и до упора. Проведут мобилизацию, вооружатся и пойдут в атаку. Тут что, надо быть гением, чтобы это понять? Вопрос в том, насколько их хватит? Пока что у Киева не было ни одной успешной и существенной контратаки», — указывает Дмитрий Д.

Часть людей сомневается, что украинское командование сможет найти на Украине миллион человек, готовых встать на пути российских войск.

«Миллион, может быть, они и не насобирают, но вот тысячи 500−700 вполне себе могут загнать на войну. А это немало! Вооружить их есть чем», — беспокоится Донецк Д.

Ряд пользователей указывает на то, что непрофессиональные солдаты не могут оказать существенное сопротивление российским военным, которые уже успели закалиться в боях.

«А что толку? Этот миллион просто бежать будет от русской армии. Это просто гражданские, переодетые в военную форму. Хотя о чём это я? На такое количество человек Киев даже формы военной найти не сможет. Автоматов со времён Советского Союза там достаточно, но кто из них стрелять будет? Те, кто никогда оружие в руках не держал? Ну, удачи им в победоносной войне. Россия вскоре добьётся своего», — уверен Мартин С.

Нашлись и те, кто отмечают, что киевский режим делает всё, чтобы народ Украины остался без мужского населения.

«Жаль одурманенных украинцев. И этот миллион будет либо уничтожен, либо взят в плен. Скоро на Украине не останется мужского населения. Кто — погибнет, а кто — уже сбежал за границу в качестве беженца. Печальная судьба уготована Украине. От этого мне, русскому, нисколечко не радостно», — подметил Егор Д.

Напомним, 14 мая посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник написал в своём Telegram-канале о том, что намерение киевских властей поставить под ружьё один миллион украинцев является признаком того, что руководство Украины не думает о гражданах страны, а использует их в качестве «живого товара».