Украинские войска обстреляли Донецк
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Кабардино-Блакарии семерым бойцам вручили награды за героизм в Донбассе
В Кабардино-Балкарии состоялось торжественное вручение государственных наград бойцам республиканского управления Росгвардии за героизм, проявленный при участии в специальной военной операции в Донбассе. Пятеро уроженцев региона удостоены орденов Мужества, еще два бойца за высокие личные показатели в служебной деятельности награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка», сообщил глава региона Казбек Коков.
Комендант Рубежного: бойцы ВСУ пытаются выехать под видом беженцев
Украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы выбраться из Рубежного. Об этом сообщил военный комендант освобождённого от националистов города с позывным Камброд.
Полковник США рассказал о плане Байдена начать войну НАТО с Россией
Войну между Россией и НАТО, вероятно, намерена развязать администрация нынешнего президента США Джо Байдена, для чего ею будет использовано в виде предлога вторжение Польши на Западную Украину. Такое мнение 12 мая высказал полковник в отставке, экс-советник американского министра обороны Дуглас Макгрегор в своей колонке для издания American Conservative.
Пасечник назвал единственно верный путь для ЛНР
Для Луганской Народной Республики интеграция с Россией — единственно верный путь. Об этом 12 мая заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
В Софии прошли протесты против поставок Болгарией оружия Киеву
Массовая акция протеста по поводу решения властей Болгарии о поставках оружия киевскому режиму состоялась 11 мая в Софии. Об этом 11 мая сообщило Болгарское национальное радио (БНР).
Ещё 15,5 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию
Российско-украинскую границу пересекли ещё более 15,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области 12 мая.
WP: власти США запретили передавать Киеву некоторые разведданные
Американские военные не будут передавать Украине данные о российских целях за пределами Украины. Об этом 12 мая пишет газета Washington Post.
В Китае заявили о возможности размещения войск НАТО под Санкт-Петербургом
В случае вхождения Финляндии в состав Североатлантического альянса (НАТО) войска этого блока могут оказаться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Об этом 12 мая написал бывший глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо в своей статье для журнала Economist.
Украинские войска обстреляли город Ясиноватая
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Херсонская область готова бесплатно снабжать Крым водой
Поставки по Северо-Крымскому каналу воды из Днепра жизненно необходимы Крыму, требовать за это деньги никто не будет. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Поставки воды по Северо-Крымскому каналу — это жизненно важный и необходимый момент. Мы не коммерсанты, чтобы что-то требовать от республики, которая подставила нам свое дружеское плечо: и гуманитарным образом, и финансово помогла жителям Херсонской области», — сказал Стремоусов РИА Новости.
На Ставрополье назовут улицу в честь командира «Спарты» Владимира Жоги
В Ставропольском крае выдвинута инициатива назвать одну из улиц в городе Невинномысске именем погибшего защитника Донецкой Народной Республики, командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги. С предложением увековечить имя воина из Донбасса, которому президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России, выступило местное отделение организации «Боевое братство». Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, рассмотрение вопроса о названии улицы в честь героя будет проходить 26 мая — в день рождения Владимира Жоги.
США хотят «восстановить» Украину. Соцсети: «Вывезти всё зерно?»
Многие пользователи соцсетей, судя по всему, не верят в искренность заявления США о готовности восстанавливать Украину.
Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский, солисты православного хора «Пересвет», российский писатель Олег Рой провели 11 мая творческую встречу с участниками спецоперации РФ на Украине, проходящими лечение в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко в Москве, присоединившись к акции «Лучшим воинам мира», сообщает Минобороны РФ. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.
При обстреле села в Белгородской области погиб один человек
В результате обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны Украины погиб один человек. Об этом 12 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале со ссылкой на региональный минздрав.
В Херсоне сообщили, когда попросят Путина включить регион в состав РФ
Власти Херсонской области намерены попросить президента России Владимира Путина включить регион в состав РФ после того, как будут закончены все интеграционные процессы. Об этом 12 мая рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.