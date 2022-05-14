Жалоба сотрудников NASA, мол, антироссийские санкции сказываются на партнёрстве с Россией по МКС, озадачила пользователей соцсетей: «Здесь — партнеры, здесь — враги». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

«NASA просто молодцы! Трезвые головы», — иронизирует Наталия Суслова.

«Пусть на метле в космос летают», — поддерживает Елена.

«Надо посоветовать NASA открыть в России рублёвый счёт и карты «Мир» — предлагает Ольга Ника.

«Стрёмно им без надёжных «Союзов». Не сильно Маску и Боингу, видимо, доверяют», — считает Сергей.

Steve Jurvetson Илон Маск

«Надо закрыть космос для американской сволочи. Они уже размещают оружие в космосе, «продают» участки земли на Луне и т. д… Поганой метлой их гнать отовсюду!» — призывает Ирина.

«Ну мерзавцы однако, ещё и летать с нами желают… Для чего? Шпионить?» — спрашивает Михаил.

«Что они на МКС вообще делают? Выгнать их оттуда! Здесь — партнеры, здесь — враги… О чем Шойгу секретничает с Пентагоном?» — поддерживает Борис.

«США шпионят за Россией и могут проводить исследования бесплатно. Почему Россия должна помогать США, все оплачивает Россия, США и Европа живут за счет других стран бесплатно? Они должны строить свои собственные станции и летать на них. Но США не хотят этого делать, потому что это стоит больших денег, поэтому они летают бесплатно с Россией. Это следует немедленно прекратить. Кто может гарантировать нам, что американец не заложит там бомбу и не уничтожит МКС? США — страна наркотиков, никто не должен помогать или сотрудничать с США», — поделился мнением N.

«Сами санкции ввели и теперь сами же страдают, идиоты, что тут скажешь», — считает Людмила.

Напомним, ранее о том, что западные антироссийские санкции начали влиять на работу астронавтов NASA, известил портал SpaceNews.

По словам бывшего астронавта, участницы группы советников американского ведомства по безопасности Сьюзен Хелмс, зарубежные авиакомпании сокращают или вовсе отменяют полеты в Москву, кредитные карты не работают из-за приостановки операций иностранных банков в России, а компания Microsoft прекратила продажи своих товаров и предоставление услуг в стране.

Nasa.gov Сьюзен Хелмс

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