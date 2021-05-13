13 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 07:07 — REGNUM Заявление представителя консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности, астронавта Сьюзен Хелмс о том, что США и РФ создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) и путей её устранения, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 12 мая в социальной сети «ВКонтакте».

МКС Nasa.gov

Некоторые комментаторы вынесли предположение, что причиной возникновения утечки воздуха на МКС может являться наличие на этой станции представителей Соединённых Штатов, которые якобы устраивают разного рода диверсии.

«США сами утечку и устроили, а теперь делают вид, что ищут», — предположил Дмитрий Ж.

«Просто достаточно не пускать на МКС представителей США. Тогда, я уверен, утечка воздуха быстро прекратится, потому что новых дырок уже просто никто не насверлит», — поделился своим мнением Михаил Г.

Часть людей считает, что вся проблема заключается в том, что МКС является уже достаточно возрастной станцией и ей пора создавать замену. Иначе, уверены люди, изношенность модулей может стать угрозой для космонавтов.

«МКС себя уже просто изживает, слишком старый стал. Нет смысла латать постоянно появляющиеся дыры, надо новую станцию собирать и запускать на орбиту», — пишет Human I.

Российский модуль «Звезда» на МКС Nasa.gov

Ряд пользователей указали на то, что на космических станциях и ранее происходили разного рода внештатные ситуации и повреждения, но никто из этого не делал детективный триллер в космосе.

«Да такие аварийные ситуации и раньше были, в таких количествах или даже больше. Просто раньше особо такое не афишировали», — считает Роза С.

Отдельные граждане убеждены, что проблемы в космосе будут встречаться всегда и их просто невозможно полностью избежать. Поэтому нужно всем успокоиться и дать космонавтам возможность отыскать причины проблем с утечкой воздуха и решить их.

«Многие по поводу утечки воздуха на МКС раздувают огромную проблему, хотя, на самом деле, это никак не угрожает жизни космонавтам. Причин возникновения «дыр» может быть море, включая мелкие частицы, летающие на орбите с огромной скоростью. Поэтому надо всем успокоится, перестать выдумывать разного рода небылицы и планомерно устранять возникающие проблемы», — написал Олег Е.

Нашлись и те, кто поделились своими соображениями того, как космонавты могут выяснить, почему станция теряет воздух.

«Окрасить воздух станции безвредным пигментом или закачать легко определяемый газ. Помодульно, исключая по очереди каждый герметичный блок. Всех космонавтов перемещать в другой блок. Длительность испытания герметичности рассчитать по скорости утечки. Снаружи контролировать проверяемый блок», — предлагает пути решения проблемы Fra F.

Сьюзен Хелмс Nasa.gov

Напомним, 12 мая представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс заявила о том, что США и РФ создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) и путей её устранения.