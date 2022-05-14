Введение западными странами уже шестого пакета санкций, направленных против российской экономики, помимо вопросов о дальнейших перспективах российского производства ставит вопрос и о том, как теперь будет выстраиваться экологическая политика в нашей стране. Будут ли и дальше соблюдаться меры, направленные на сохранение окружающей среды, или в угоду производству этим фактором будут жертвовать? Глава Минприроды Александр Козлов, выступая в апреле перед депутатами Госдумы, заявил, что новая экономическая реальность не повлияет на качество экологического контроля. Одновременно признаётся, что сроки реализации намеченных экологических мероприятий могут сдвигаться по причине того, что предприятиям и организациям нужно время для того, чтобы наладить процесс импортозамещения. Эксперты разошлись во мнениях относительно того, что ждать от экологической политики в новых экономических условиях.

Иван Шилов, ИА REGNUM Экология

Экологический контроль проседал и до санкций?

Во вторник, 11 мая, вице-премьер Виктория Абрамченко в своём Telegram-канале сообщила о том, что национальный проект «Экология» будет продлен до 2030 года. Это позволит обновить технику, которая постоянно изнашивается, и нарастить темпы лесовосстановления. В правительстве ссылаются на то, что с предложением продлить срок действия национального проекта обратились сами главы регионов.

Правительство России Виктория Абрамченко

Ранее высказывались опасения, что у многих предприятий вследствие санкций произошли задержки поставок иностранного оборудования, в том числе уже частично оплаченного. Как правило, это оборудование, необходимое для модернизации производства. Его нехватка может напрямую сказаться на работе в том числе очистных сооружений, общем увеличении количества выбросов. Потенциально больше всего беспокойства вызывают предприятия, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду, так называемые объекты I категории. Это предприятия в сфере химической и горнодобывающей промышленности, металлургии.

Вместе с тем эксперты отмечают, что российские предприятия и раньше не отличались экологической дисциплиной, а ключевым фактором в новых условиях станет именно она, а не поставки нового оборудования. Политконсультант Алексей Игнатов считает, что «взаимосвязь между санкциями, запретом на поставки отдельных наименований высокотехнологического оборудования и экологической ситуацией в регионах весьма и весьма условная».

«Экологическая ситуация в субъектах мало будет зависеть от поставок импортного оборудования. Те предприятия, которые сильно загрязняют окружающую среду, не являются флагманами по замене действующего оборудования на самые передовые иностранные образцы. До марта текущего года никто не мешал закупать и импортировать такое оборудование, тем не менее множество заводов не пользовались этой возможностью. Так что говорить о том, что санкции как-то сильно «подрежут крылья» техническому перевооружению промышленности именно с точки зрения экологичности, не приходится.

Алексей Игнатов Конечно, есть вероятность того, что в условиях санкций новые производства будут создаваться на базе несовременных решений. Однако прямой связи между современностью и несовременностью технических решений и экологичностью нет. И честно говоря, чем-чем, а внедрением самых передовых и «чистых» технологий наш отечественный бизнес за последние лет 30 не сильно балует. Так что особенных проблем от санкций именно в экологических вопросах в кратко‑ и среднесрочной перспективе не прогнозируется».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выбросы

По мнению политолога, члена Российской ассоциации политических консультантов Алины Жестовской, если где-то в России сложилась предпатовая экологическая обстановка, то случилось это задолго до каких-либо санкций.

«Нужно понимать, что запуск любого производства, предполагающего вредное воздействие на окружающую среду, — это очень долгий многоступенчатый процесс, предусматривающий моментальную приостановку, если хотя бы одна буква или одно звено технологической цепочки внезапно разошлись с экологическими нормами. То есть фактор внезапности и непредсказуемости, непрогнозируемости в этом направлении полностью отсутствует. И если у нас на Урале есть металлургические предприятия, до сих пор сливающие ядовитые «хвосты» в речки, то делают это они совершенно умышленно, по своей воле и многие десятилетия.

Алина Жестовская Что же касается разговоров о нехватке компонентов для автомобилестроения и планируемом кабмином послаблении экологических требований к готовой продукции до класса «Евро — 0», то, на мой взгляд, это довольно вредная инициатива. Вместо того, чтобы адаптироваться через откаты и деэволюцию, давайте сделаем так, чтоб было хорошо, перспективно и на долгие годы. Импортозаместимся наконец-то на практике, а не только на страницах пресс-релизов. Конечно, для этого некоторым товарищам придётся сейчас расстаться со сверхприбылями, даже изменить планы на майские каникулы, но именно такой подход позволит укрепить российские промышленность и экономику. В оборонке же мы это сделать смогли».

Экология в регионах: на смену государству придут общественники?

Несмотря на определённые трудности, региональные власти продолжают реализацию наиболее актуальных для них экологических задач. Как правило, речь идёт о проектах, направленных на формирование чистого регионального пространства либо рекультивацию загрязнённых территорий. Так, в Московской области почти 1,5 млрд рублей в ближайшие два года потратят на реконструкцию очистных сооружений озера Сенеж. Грязные сточные воды озера попадают через Екатерининский канал и реку Сестру в Волгу. Причиной являются полностью устаревшие очистные сооружения. Многочисленные жалобы общественности поступали в течение нескольких лет, и наконец власти взялись за решение проблемы.

Не менее острую проблему будут решать в Башкирии. Власти республики намерены решить многолетнюю проблему предприятия «Уфахимпром». В своё время ныне закрытое предприятие стало причиной знаменитой фенольной катастрофы в Уфе в 1990 году. С 2017 года «Уфахимпром» не функционирует, но на территории заброшенного завода до сих пор хранится большое количество опасных химических веществ. Республиканские власти очистку территории оценивают в несколько миллиардов рублей. Но соглашение о рекультивации территории уже подписано с федеральным экологическим оператором и будет осуществлено в ближайшее время.

Более 8 млрд рублей направят до 2024 года власти Крыма на строительство трёх мусороперерабатывающих комплексов. Проект нацелен на достижение 100-процентной утилизации твердых коммунальных отходов и снижение числа их уже действующих захоронений в два раза, что особенно важно для курортного региона с большим ежегодным наплывом туристов.

Вместе с тем, как отмечает руководитель мониторингово-экспертного центра «Группа 32», главный редактор InFocus. рress Роман Коломойцев, экологические вопросы традиционно является неудобным довеском к проблемам региональных властей.

«В ситуации непростой адаптации российской экономики к условиям, вызванным санкциями, вряд ли стоит надеяться на то, что экологическая проблематика займет в планах руководителей регионов или предприятий сколь-нибудь приоритетное место. К тому же, например, сроки выполнения важнейшего федерального проекта «Чистый воздух» (как часть проекта «Экология»), особенно актуального для некоторых областей Сибири и Урала, сдвигаются на два года позднее намеченного — до конца 2026-го. Понятно, что решение об изменении сроков принято в связи с новыми экономическими реалиями, однако в Минприроды заверяют, что оно «ни в коем случае» не останавливает проект.

Роман Коломойцев Так что многое, если не всё, в улучшении экологической ситуации в тех или иных областях и городах сегодня будет зависеть от инициативы и усилий местных властей, от их понимания важности охраны окружающей среды для улучшения самочувствия и здоровья населения. При этом открывается широкое поле деятельности для заинтересованной общественности, для экологических волонтерских организаций, для объединений «зеленых». Думаю, именно под давлением их активности и настойчивости, при умелом налаживании коммуникаций с властями, политическими партиями, депутатским корпусом может измениться в позитивную сторону отношение к экологии на всех уровнях».

Понимание того, что состояние окружающей среды требует внимания вне зависимости от развития экономических и внешнеполитических процессов, присутствует у большинства российских регионов. Но остаётся открытым вопрос: будет ли экологическая политика уделом относительно обеспеченных регионов, как Московская область, Башкирия и регионов, находящихся на особом счету у центра, как Крым, или возможности вкладывать средства в сохранение природы для будущих поколений сохранятся и у небогатых субъектов.