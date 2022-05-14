«Когда импортозаместимся?»: экология России в условиях санкций
Введение западными странами уже шестого пакета санкций, направленных против российской экономики, помимо вопросов о дальнейших перспективах российского производства ставит вопрос и о том, как теперь будет выстраиваться экологическая политика в нашей стране. Будут ли и дальше соблюдаться меры, направленные на сохранение окружающей среды, или в угоду производству этим фактором будут жертвовать? Глава Минприроды Александр Козлов, выступая в апреле перед депутатами Госдумы, заявил, что новая экономическая реальность не повлияет на качество экологического контроля. Одновременно признаётся, что сроки реализации намеченных экологических мероприятий могут сдвигаться по причине того, что предприятиям и организациям нужно время для того, чтобы наладить процесс импортозамещения. Эксперты разошлись во мнениях относительно того, что ждать от экологической политики в новых экономических условиях.
Экологический контроль проседал и до санкций?
Во вторник, 11 мая, вице-премьер Виктория Абрамченко в своём Telegram-канале сообщила о том, что национальный проект «Экология» будет продлен до 2030 года. Это позволит обновить технику, которая постоянно изнашивается, и нарастить темпы лесовосстановления. В правительстве ссылаются на то, что с предложением продлить срок действия национального проекта обратились сами главы регионов.
Ранее высказывались опасения, что у многих предприятий вследствие санкций произошли задержки поставок иностранного оборудования, в том числе уже частично оплаченного. Как правило, это оборудование, необходимое для модернизации производства. Его нехватка может напрямую сказаться на работе в том числе очистных сооружений, общем увеличении количества выбросов. Потенциально больше всего беспокойства вызывают предприятия, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду, так называемые объекты I категории. Это предприятия в сфере химической и горнодобывающей промышленности, металлургии.
Вместе с тем эксперты отмечают, что российские предприятия и раньше не отличались экологической дисциплиной, а ключевым фактором в новых условиях станет именно она, а не поставки нового оборудования. Политконсультант Алексей Игнатов считает, что «взаимосвязь между санкциями, запретом на поставки отдельных наименований высокотехнологического оборудования и экологической ситуацией в регионах весьма и весьма условная».
По мнению политолога, члена Российской ассоциации политических консультантов Алины Жестовской, если где-то в России сложилась предпатовая экологическая обстановка, то случилось это задолго до каких-либо санкций.
Экология в регионах: на смену государству придут общественники?
Несмотря на определённые трудности, региональные власти продолжают реализацию наиболее актуальных для них экологических задач. Как правило, речь идёт о проектах, направленных на формирование чистого регионального пространства либо рекультивацию загрязнённых территорий. Так, в Московской области почти 1,5 млрд рублей в ближайшие два года потратят на реконструкцию очистных сооружений озера Сенеж. Грязные сточные воды озера попадают через Екатерининский канал и реку Сестру в Волгу. Причиной являются полностью устаревшие очистные сооружения. Многочисленные жалобы общественности поступали в течение нескольких лет, и наконец власти взялись за решение проблемы.
Не менее острую проблему будут решать в Башкирии. Власти республики намерены решить многолетнюю проблему предприятия «Уфахимпром». В своё время ныне закрытое предприятие стало причиной знаменитой фенольной катастрофы в Уфе в 1990 году. С 2017 года «Уфахимпром» не функционирует, но на территории заброшенного завода до сих пор хранится большое количество опасных химических веществ. Республиканские власти очистку территории оценивают в несколько миллиардов рублей. Но соглашение о рекультивации территории уже подписано с федеральным экологическим оператором и будет осуществлено в ближайшее время.
Более 8 млрд рублей направят до 2024 года власти Крыма на строительство трёх мусороперерабатывающих комплексов. Проект нацелен на достижение 100-процентной утилизации твердых коммунальных отходов и снижение числа их уже действующих захоронений в два раза, что особенно важно для курортного региона с большим ежегодным наплывом туристов.
Вместе с тем, как отмечает руководитель мониторингово-экспертного центра «Группа 32», главный редактор InFocus. рress Роман Коломойцев, экологические вопросы традиционно является неудобным довеском к проблемам региональных властей.
Понимание того, что состояние окружающей среды требует внимания вне зависимости от развития экономических и внешнеполитических процессов, присутствует у большинства российских регионов. Но остаётся открытым вопрос: будет ли экологическая политика уделом относительно обеспеченных регионов, как Московская область, Башкирия и регионов, находящихся на особом счету у центра, как Крым, или возможности вкладывать средства в сохранение природы для будущих поколений сохранятся и у небогатых субъектов.