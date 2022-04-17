Москва, , 07:09 — REGNUM На два года позднее запланированного будет реализован проект «Чистый воздух». Причиной стали нынешние экономические условия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минприроды РФ Александра Козлова.

Воздух Марина Каширская © ИА REGNUM

Федеральный проект «Чистый воздух» пролонгирован до конца 2026 года, то есть на два года, основные периоды реализации – 2023–2024 годы. Александр Козлов заявил журналистам, что инвестиционные планы компаний «точечно корректируются».

Отмечается, что эксперимент по квотированию запустят в сентябре 2023 года, список городов-участников планируется утвердить летом 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по результатам экомониторинга были определены 35 городов России с самым загрязнённым воздухом. Глава Минприроды Александр Козлов тогда заявлял, что они могут стать частью федерального проекта «Чистый воздух», который стартует в 2022 году.

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