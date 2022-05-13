Россию якобы принудят выплатить Украине контрибуцию. Об этом заявил 13 мая президент Польши Анджей Дуда.

Норман Роквелл. Мечтатель. 1921

«Мы глубоко верим, что международное сообщество… принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — сказал он журналистам во время визита в Таллин.

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Заявление польского лидера обсудили в мессенджере Telegram.

«Мечтатель», — отреагировал 12 210.

«Мечтать не вредно…» — добавила Надя.

«Главное, чтобы Польша после этого ещё осталась…» — написал Maksim.

«А это главные темы поляков: то контрибуции, то репарации…» — отреагировала Лариса.

«Харя треснет… по диагонали…» — иронизирует Виталий К.

«Ну он уже видать предвкушает захапать часть Украины, да еще и контрибуцию заиметь. Ох и фантазер. Зеленский пусть ему заплатит», — смеется Ирина С.

«Главное регулярно тяфкать погромче, чтоб хозяева за океаном были довольны», — написала Татьяна К.

«Он прав, потому что Украина — это часть России и нам придется восстанавливать свою страну», — не без сарказма добавил Николай.

«Не президент Польши, а польской ССР», — иронизирует Валерий М.

«Придурки! Западу плевать на судьбу Украины после спецоперации России, чем бы это ни кончилось. Ему наоборот выгоднее, чтобы Украина стала настолько нищей, чтобы за бесценок продать себя оптом и в розницу во многовековое рабство», — добавил 67 936.

«Ну когда эти территории войдут в состав РФ, то конечно из центрального бюджета будут на места поступать средства. Только так», — с сарказмом отметила Злата В.

«Это к тем миллиардам, что они платят? Ещё мало?! Это не Украина, это бездна какая-то», — отреагировал Michail.

«А как там с контрибуцией Афганистану? Сирии, Ираку и т.д.?» — задался вопросом Andrej.

«Долбанутый что ли? Кто заставит? Поляки? Ну, чтобы Россию заставить, надо оторваться от вылизывания задниц США. На это поляки не пойдут, вдруг хозяевам не понравится», — иронизирует Елена

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

«Кто мальчика по башке стукнул?» — смеется Александр.

«Президент Польши — молодец, сказал, перестанет покупать российский газ у России и перестал. Теперь он покупает российский газ у Германии», — с юмором напомнил Andrew N.

«Контрибуцию платят побежденные. А украинцев все сказочками кормят: то ЕС, то вступление в НАТО, то обещают репарации и контрибуцию. Очень интересно, когда народ поймёт наконец-то, что его обманывали тридцать лет?» — недоумевает Алла Д.

«За ваши деньги любой каприз», — шутит Natalia V.

«Что Польша, что Украина всегда хотели халяву, им все должны», — отметила Роза.

«Говорить-то надо о чем-то, вот и успокаивают украинцев», — написала Elena.

«Победители ничего не выплачивают!» — подчеркнула Светлана.

«Скоро Украины не будет, а фантазёры рассуждают о контрибуциях», — добавил Николай В.

«Пора привыкнуть к глупостям этого чудака», — смеется Simon.

«Громко лает. Молодец! Хозяин будет доволен», — комментирует заявление Дуды Elena.

«Ой, ну понятно, к чему все идёт. Польша нарывается, провоцирует Россию, хамит и лает, и завывает дурным голосом под дверью», — с сарказмом добавила Татьяна С.

«Договорятся до того, что мы к ним сами за контрибуцией придем. А по пути заставим памятники восстановить», — подытожил Dan S.