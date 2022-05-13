Таллин, 13 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Россию якобы принудят выплатить Украине контрибуцию, заявил 13 мая президент Польши Анджей Дуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Анжей Дуда

«Мы глубоко верим, что международное сообщество… принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — сказал он журналистам во время визита в Таллин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что идеологию под названием «Русский мир» нужно уничтожить.

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