Жители Южной Кореи обсудили вероятный уход в отставку секретаря президента Южной Кореи по вопросам религии и мультикультурализма.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновник

Согласно южнокорейским СМИ, секретарь президента Южной Кореи по вопросам религии и мультикультурализма Ким Сон Хве может уйти в отставку на фоне критики его старых высказываний.

Известно, что секретарь подвергся критике после того, как написал в социальных сетях, что «гомосексуальность — это разновидность психического заболевания».

В другом посте политик затронул корейско-японское соглашение 2015 года. Он поинтересовался, должно ли правительство вмешаться в проблему выплаты компенсаций жертвам сексуального рабства в годы Второй мировой войны, чтобы получить плату за использование женщин.

В марте прошлого года, затрагивая скандал с профессором Гарвардского университета Рамсейером, который исказил в своей статье историю жертв сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны, Ким Сон Хве отметил, что «половина женщин династии Чосон были сексуальными игрушками богатых хозяев» и надо бы злиться и на рабство в династии Чосон.

Сексуальные рабыни в японской армии во время Второй Мировой войны

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«Похоже, его судьба решится уже сегодня», — сообщил агентству Yonhap представитель администрации президента, отметив, что пока неясно, подаст ли он в отставку самостоятельно или будет отправлен в отставку насильно.

Спустя несколько часов после выхода данной статьи секретарь по вопросам религии и мультикультурализма заявил об уходе в отставку по собственному желанию.

Он стал первым человеком из аппарата нового президента, заявившим об уходе со своего поста по собственному желанию.

«Рано или поздно бы всё равно пришлось идти в отставку. Так зачем тянуть время?» — недоумевает wood***.

«Похоже, система проверки на профпригодность устарела…» — предполагает jinh***.

«Зачем в правительстве эта должность? Упраздните её, как и министерство гендерного равенства и семей», — призывает nauk***.

«Он смотрит на историю с точки зрения Японии», — утверждает jsji***.

«Где его вообще откопали?» — вопрошает jms8***.

«Одним словом сделал правительство нашей страны врагом ЛГБТ сообщества», — пишет nets***.

«Он сумасшедший? Сколько ему лет?» — интересуется seoo***.

«Как человек с таким узким мышлением занял эту должность?» — недоумевает chlo***.

Цитата из видео Секретарь президента Южной Кореи по вопросам религии и мультикультурализма Ким Сон Хве

«Конечно, гомосексуализм — это психическое расстройство, даже животные не болеют им», — стебет qjhj***.

«Мне стыдно быть гражданином Южной Кореи», — пишет ehgo***.

«Юн, если ты не выгонишь этих сумасшедших секретарей, то люди от тебя отвернутся», — призывает hhm2.

«Отставка — вот ответ! Пусть ещё с собой кандидата в министры здравоохранения захватит», — советует dile***.

«В нынешнем правительстве много людей, у которых отсутствует здравый смысл. Неквалифицированный президент разрушает нашу страну», — утверждает gaeu***.

«Убирайся с поста!» — требует iota***.