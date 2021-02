Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Представители Корейского сообщества Гарвардского университета подвергли критике статью профессора Джона Марка Рамсейера «Заключение сексуальных контрактов во время Тихоокеанского театра военных действий Второй мировой войны», опубликованную в научном журнале International Review of Law and Economics. Об этом сообщает YTN Plus со ссылкой на официальный сайт сообщества.

В статье профессор утверждает, что сексуальное рабство в японской армии в годы Второй мировой войны было фактически добровольной проституцией.

Известно, что в заявлении, опубликованном на сайте сообщества и подписанном 600 студентами и выпускниками учебного заведения, студенты потребовали немедленного опровержения неверных утверждений и официальных извинений.

Южнокорейские студенты считают, что профессор сделал неправильные выводы на основе предвзятых и недостоверных сведений. По их мнению, оправдание сексуального рабства является «аморальным и бесстыдным действием».

Отмечается, что с аналогичными требованиями выступали представители Корейской ассоциации студентов юридической школы Гарвардского университета.