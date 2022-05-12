В Польше выпустили почтовую марку с портретом украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 12 мая сообщил автор марки — депутат совета Кракова Лукаш Вантух на своей странице в одной из социальных сетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

На марке на синем фоне изображено лицо Зеленского желтого цвета и написан лозунг украинских нацистов: «Слава Украине» на украинском и польском языках.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«На Гитлера похож», — прокомментировал Ждун изображение на марке.

«Вот лишь бы подлизнуть Зеленскому», — иронизирует Natali L., вероятно, таким образом напоминая о том, что марку перед тем, как наклеить на конверт, нужно облизать.

«Печальна участь тех народов, кто как героев чтит уродов», — добавил Игорь.

«На марку вроде плюнуть надо, прежде чем приклеить? Может, поэтому на ней Зеленского нарисовали, чтоб каждый желающий мог ему в лицо плюнуть?» — с сарказмом поинтересовалась Екатерина В.

«Поляки совсем забыли 1943 год. Как там написано на их памятнике? «Если я забуду о них, ты, Боже на небе, забудь про меня. Забыли…» — написала Helga S.

«Президент их, Дуда, совсем, что ли, не понимает, что творит?.. Мог бы быть и поумнее…» — пишет Sonrisa Eventy

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

«Символичная надпись, у Польши атрофировались мозги?..» — недоумевает sophia.

«Полякам нужно напоминать о Волынской резне!!!» — добавила Зося.

«Полякам машут морковкой «Польска от можа до можа» (лозунг польских националистов «Польша от моря до моря» — то есть от Балтийского моря до Чёрного моря — О. П.), тут не только Волынь забудут, тут в зад поцелуют кого угодно и кого угодно продадут, лишь бы свершилось. Забудьте уже…» — отметил Василий.

«Окно Овертона превратили в шоссе. Все, что ещё 5 лет назад казалось неприемлемым и асоциальным, сегодня стало обыденно нормальным. Фашизм цветёт бурным цветом! Поляки гордятся убийцами своих дедов и прадедов! Мужской и женский пол заменили на кучу суррогатов!» — добавил Северный Ветер.

«Да нет же, не сошли с сума: они отрабатывают подачки. Сидят на американской игле», — отреагировала Viktoriya.

«Надо было сразу [выпустить марку] с [лидером ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степаном] Бандерой», — написал Serhiy.

«Купи марку, поддержи бандеровцев», — отреагировал Сергей Т.

«Сейчас подлижут хорошо, чтоб без потерь себе земельку оттяпать… А потом всех бандеровцев денацифицируют… Надеюсь», — пишет Lenka P.

«Надеюсь, граждане Польши не простят такое свинство по отношению к их истории», — комментирует новость Alexander.

«Теперь поляки смогут легко плюнуть на Зеленского и проштамповать от души», — смеется Olga P.

«Это мелкий троллинг мелких политиков Польши. У них такой же комплекс неполноценности, как и у «великих укров», и им всё время приходится делать чего-то из ряда вон тупого, чтобы на них обратили внимание. А когда на Польшу обратят внимание, это всегда заканчивалось… разделом Польши», — с сарказмом добавил Corra Z.

«Замасливают самолюбие актёришки… Журналы, свечи, марки», — отреагировала Ирина.

«Следующая партия — туалетная бумага с лицом Зеленского», — с юмором подытожила Мама Римская.

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