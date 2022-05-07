7 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что на торгах в Лондоне были проданы кофта президента Украины Владимира Зелнского и керамический петух, ранее подаренный премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Мирослава Романенко, , 22:28 — REGNUM Кофта президента Украины Владимира Зелнского и керамический петух, ранее подаренный премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, были проданы на торгах в Лондоне. Об этом 6 мая сообщила газета The Daily Telegraph.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

Торги были организованы аукционным домом Sotheby’s в благотворительных целях. Начальная стоимость предмета одежды Зеленского составила £50 тыс. ($61 тыс.). В итоге кофта Зеленского цвета хаки ушла с молотка за £90 тыс. ($110 тыс.).

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Новость обсудили в социальных сетях.

«Настоящий патриот, последнее с себя продает! Скоро играть на рояле станет значительно легче, — раздеваться не надо», — иронизирует Б., напоминая о юмористическом номере, в котором Зеленский изображал игру на пианино причинным местом.

«Зеленский, вот тебе отличный план, как восстановить экономику Украины и даже победить всю Европу: пользуйся военным положением, покупай, носи и продавай шмотки. Возможно, и ленд-лиз так выплатишь», — с сарказмом добавил Criminal Syndicate.

«А Зеленский со своих счетов не хочет хотя бы пару миллионов в помощь незалежной отправить? Или это не комильфо?» — задался вопросом Алексей А.

«Странные люди… то объедок круассана [Анджелины Джоли] продают, то потную от страха ветровку…» — написал один из участников обсуждения.

«Развлекаются, пока люди гибнут», — пишет Marina S.

«А что там Нидерланды, провели расследование, «откуда у дурачка появился млрд»? Может, Зеленский из своих денег что-то даст или как минимум прекратит со своей махровой кликой наживаться на военных действиях?» — задался вопросом Евгений З.

«Больные люди», — не выдержал New Age.

«Кофта с выделением героизма?» — иронизирует Алексей.

Анатомия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Чем богаты, как говорится. Основные, настоящие богатства Украины вывозятся почти задаром», — с сарказмом отметил один из комментирующих.

«Два дурака — продавец и покупатель», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Дело не в клоунах, а в идиотах, которые не перевелись. Покуда будет земля полна идиотами, то будут клоуны, которые на этих идиотах будут паразитировать. Включайте мозги, люди!» — добавил Ramon P.

«90 тысяч фунтов ничто в сравнении с тем распилом, который идёт уже не первый месяц», — комментирует новость Евгения Г.

«Эх, Зеленский последнюю рубаху отдаёт на благо родины…» — иронизирует Татьяна.

«Вон в чём дело. Зеленский тоже бизнес-проект. Джонсон себе небось за услуги процентик немалый заложил», — с сарказмом написал Yury.

«Что так продешевили? Надо было какой-нибудь замок на островах предложить взамен», — с сарказмом подытожила Татьяна.