Глава Белого дома Джо Байден обеспокоен, что у президента России Владимира Путина нет стратегии по выводу войск с Украины, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Согласно изданию, американский лидер сообщил, что у Путина сейчас нет стратегии для выхода, и администрация Байдена пытается понять, «что нам с этим делать».

Данные комментарии прозвучали на фоне того, как Байден призвал Конгресс «немедленно» выделить дополнительные $33 млрд на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

«Я почти исчерпал ресурсы, предоставленные мне двухпартийным большинством в Конгрессе для поддержки украинских бойцов», — объяснил американский лидер.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Если вы думаете, что у самого Байдена есть какой-то план, вы жестоко ошибаетесь. Байден всегда был и остается ходячим, говорящим, изрыгающим нецензурную брань подстрекателем. Только разговоры, никаких действий. Не ожидайте от него ничего большего», — советует gse1nhn.

«Почему-то мне трудно представить себе Дональда Трампа, говорящего такое. Конечно, если бы Трамп всё еще был президентом — у нас не было бы украинского кризиса. Инфляция по-прежнему была бы около 2%. Безработица была бы на уровне 3,5%», — уверен slowjoe1.

«Это говорит человек, который не умеет читать телесуфлер и не может делать связные заявления. Что должно произойти, чтобы Конгресс проснулся и понял, что Байден — самая большая опасность для этой страны и ее суверенитета», — недоумевает yambags.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Это рассмешит любого, не так ли? Байден изо всех сил пытается строить из себя военного президента, хотя не может понять, на какой телесуфлер ему смотреть», — отвечает larry876.

«Мне всё время интересно, выступает ли Байден вообще за мир. Где мирные переговоры? Почему он не участвует в мирных переговорах? Почему, спросите вы, он даже не может поддерживать мир здесь», — уверен flirtnwitdisaster628.

«Байден не смог бы найти выход из подвала, не говоря уже о проблемах на мировой арене», — подчеркивает slightlyoff1984.

«Я уверен, что медлительный Джо и его сопровождающий в костюме пасхального кролика усердно работают над тем, чтобы с окончанием военных действий получить финансовый выигрыш. Может, это Обама в костюме кролика?» — шутит 509abn.

«Байден беспокоится, что войска Путина не смогут найти выход. Эй, Байден, ты не сможешь найти дорогу со сцены без посторонней помощи. Американцы обеспокоены этим», — подчеркивает BillS. SouthCarolina.

«И если бы ты не украл эти выборы, сейчас не было бы проблем на Украине. Это твоя вина, Джо», — указывает tiredoftheissues111.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.