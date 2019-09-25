25 сентября 2019 | Время чтения 11 мин

Сытая, благополучная и зажиточная Европа в считаные недели легла под сапог германского солдата. А не всегда вдоволь сытый, хорошо обутый и одетый советский солдат пришёл в Европу и уничтожил фашистскую заразу, спасая не только своих родных и близких, но и чужие жизни.

Александр Мазурицкий, , 11:13 — REGNUM Не так уж много времени осталось до того дня, когда весь мир отметит 75-летие победы во Второй мировой войне. Приближение этой даты активизировало усилия наших европейских «партнёров» относительно того, чтобы как можно быстрее вытравить из памяти народов Европы всё, что связано с воинами-освободителями, которые «пол-Европы по пластунски прошагали» и щедро окропили своей кровью её землю.

Знамя советского-освободителя

Надо отдать должное тем, кого мы упорно продолжаем называть «наши партнёры». Они значительно преуспели в этом отношении. К сожалению, с каждым годом становится всё меньше и меньше очевидцев тех событий, которые могли бы противостоять разного рода фальсификациям. Вместе с тем в жизнь вступают новые поколения людей, для которых события военных лет не носят яркой эмоциональной окраски и чаще всего воспринимаются как одна из страниц недавней истории, не более того.

Это благодатная почва для тех, кто всеми силами, в угоду политической конъюнктуре, пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, не гнушаясь ничем.

Как из рога изобилия стали одна за другой появляться новости.

9 сентября в Софии открылась историческая выставка, посвященная 75-й годовщине освобождения Восточной Европы от нацизма. МИД Болгарии неожиданно призвал организаторов выставки отказаться от слова «освобождение» в названии экспозиции. Это не первый рецидив в попытках болгарских властей переписать итоги Второй мировой войны. В 1954 году в Софии был установлен монумент в честь советских воинов-освободителей. В последнее время памятник, расположенный в центре города, уже не раз становился жертвой вандалов. Фигуры монумента с завидной регулярностью обливаются краской, а на постаменте появляются оскорбительные надписи. Мы помним и о том, что ещё в 1989 году депутаты общинского совета города Пловдива приняли решение о сносе всем известного памятника «Алёша». Тогда жители города возмутились этим решением и организовали у монумента круглосуточное дежурство, чтобы помешать его уничтожению. Следующая попытка была предпринята в 1993 году, когда мэр Пловдива решил демонтировать монумент, и здесь ветераны войны не допустили акта вандализма. Через три года общинский совет снова принял решение об уничтожении памятника, но теперь его спас Верховный суд Болгарии, постановивший, что он является памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен. Низкий поклон тем настоящим болгарским «братушкам», которые помнят потомков солдат Ф. Ф. Радецкого, И. В. Гурко и М. Д. Скобелева, освободивших Болгарию от коричневой чумы.

13 сентября 2019 года появляется информация о том, что власти Праги решили убрать с площади Интербригад памятник советскому маршалу Ивану Степановичу Коневу и перенести его в другое место. Президент Чехии Милош Земан осудил это решение. МИД России заявил, что не оставит без ответа решение пражских властей о переносе памятника. Глава Чехии напомнил, что маршал Конев является символом погибших при освобождении Праги воинов Красной армии. Но тем не менее ещё не неизвестно, какая судьба ждёт памятник полководцу.

23 сентября 2019 г. ИА REGNUM сообщило о том, что, по мнению эстонского МИД, опубликованные Министерством иностранных дел России документы об освобождении страны Красной армией являются «исторически неверными». По мнению эстонского МИД, Советский Союз не освободил Эстонию, а «оккупировал её почти на 50 лет». Надо помнить, что ранее министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу заявлял следующее: «Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от советской оккупации».

Но всё это мелочи по сравнению с резолюцией Европарламента от 19 сентября 2019 года «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы». За этот документ было отдано 535 голосов, при 66 против и 52 воздержавшихся. Главное место в резолюции занимает осуждение пакта Молотова — Риббентропа и признание его причиной начала Второй мировой войны. Европарламентарии обвинили Россию в искажении исторических фактов и ведении «информационной войны с целью разделить Европу».

В первоначальном тексте резолюции, опубликованном ещё 17 сентября, отмечается, что внесли её польские евродепутаты от имени фракции «Европейские консерваторы и реформисты», в которую входит правящая партия Польши «Право и справедливость». В тексте резолюции подчёркивалось: «Вторая мировая война, самая разрушительная в истории Европы, стала непосредственным следствием печально известного нацистско-советского Договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа, и его секретных протоколов, в соответствии с которыми два тоталитарных режима, задавшиеся целью завоевать мир, делили Европу на две зоны влияния».

Хотелось бы заглянуть в ту минуту в глаза «борцов» за европейскую историческую память, когда они голосовали за принятие резолюции. Почему-то сами собой возникают аналогии с персонажем фильма «Джентльмены удачи» — «доцентом» и его словами «тут помню, тут не помню». Но у этого персонажа хоть уважительная причина была, он при падении с полки в поезде головой ударился. А вот причина коллективной амнезии евродепутатов остаётся загадкой. Хотя, скорее всего, никакой загадки тут нет. Парадокс ситуации заключается в том, что инициатором внесения резолюции в Европарламент явилась Польша. Та самая страна, которая в 1934 году первой заключила с Германией Договор о ненападении. Хотелось бы обратить внимание, что это событие произошло через год после прихода нацистов к власти в Германии. Справедливости ради надо сказать, что не стоит сильно осуждать поляков за это, говоря современным языком, их просто «кинули». Летом 1933 года был заключён пакт четырёх (Англия, Франция, Италия Германия), и Польше пришлось самостоятельно решать вопрос о безопасности своих границ.

Видимо, та же коллективная амнезия не позволила евродепутатам вспомнить печально известное Мюнхенское соглашение 1938 г. Не СССР, а именно европейские демократии дали фюреру карт-бланш на перекройку карты Европы. Так что «замечательная» резолюция Европарламента, объективности ради, должна была бы выглядеть так: «Вторая мировая война, самая разрушительная в истории Европы, стала непосредственным следствием печально известного Мюнхенского соглашения, которое спровоцировало Гителера на эскалацию агрессии».

Согласно подписанному 30 сентября документу, Чехословакия в течение десяти дней должна была уступить Германии Судетскую область. Кстати, польские «радетели» за европейскую историческую память забыли о том, что 21 сентября 1938 года, в самый разгар Судетского кризиса, Польша предъявила Чехословакии ультиматум о «возвращении» ей Тешинской области, где проживало 80 тысяч поляков. Получив полное одобрение от Великобритании и Франции на присоединение Судет, Германия не стала ждать десяти дней и 1 октября 1938 года вторглась в Чехословакию.

Под давлением западных демократий Чехословакия 30 сентября приняла польский ультиматум. 1 октября 1938 года Чехословакия начала отвод своих войск от границы. Весьма «странное» совпадение дат, которое явно говорит о согласованности действий Германии и Польши. В результате Польша получила хороший подарок от фюрера. К концу 1938 года это новое приобретение давало Польше 47% стали. Один далеко не глупый политик по фамилии Черчилль писал в своих мемуарах: «Польша с жадностью гиены приняла участие в разграблении и уничтожении чехословацкого государства».

Обвиняя Советский Союз во всех смертных грехах, господа евродепутаты как-то забыли о том, что в первых числах сентября 1938 г. советское правительство предложило правительствам Франции и Англии программу действий, включавшую неотложные мероприятия, которые могли бы обеспечить безопасность Чехословакии. Первый пункт программы предусматривал «Немедленный созыв совещания СССР, Франции и Англии и опубликование от имени трех держав декларации, которая содержала бы предупреждение, что в случае германской агрессии против Чехословакии последней будет оказана помощь». Однако англо-французская дипломатия упорно избегала всего, что могло вызвать раздражение в Берлине.

Ещё 19 сентября 1938 г. президент Чехословакии Эдвард Бенеш обратился к СССР относительно уточнения его позиции в сложившейся ситуации. Советский Союз подтвердил, что готов выполнить условия Пражского договора и оказать военную поддержку Чехословакии против Германии. Польша сразу же заявила, что не пропустит советские войска через свою территорию. А Англия и Франция продолжали блокировать советские предложения об обсуждении коллективной поддержки Чехословакии.

И это не помните, господа депутаты Европарламента? Да-а-а-а, видимо, с вами произошло что-то более серьёзное, чем падение пресловутого «доцента» с вагонной полки. Складывается впечатление, что всё то, что противоречит концепции создания «образа врага», евродепутатами заведомо отметается. Эти господа, видимо, лучше знают, какая «историческая память» должна сохраниться для будущего Европы.

Завершая Мюнхенскую тему, хотелось бы напомнить о публикации ИА REGNUM от 28 сентября 2018, в которой упоминалось письмо посла США в Испании К. Бауэрса бывшему послу США в Германии У. Э. Додду о результатах Мюнхенского соглашения, датированного 3 ноября 1938 года. «Дорогой Додд! Мюнхенский мир за одну ночь свёл Францию до положения жалкой второсортной державы, лишив её тщательно культивировавшихся друзей и всеобщего уважения, а Англии нанёс такой сокрушительный удар, какой она не получала в течение последних 200 лет. Полтора века назад за такой мир Чемберлена засадили бы в Тауэр, а Даладье казнили на гильотине. Я по горло сыт мифами о красной коммунистической угрозе. Могут ли даже дураки не видеть, что начиная с 1935 г. мы находимся в гуще всемирного фашистского развития?» Думаю, трудно заподозрить американских дипломатов в симпатиях к Советской России, они были реалистами-прагматиками, которые пытались дать объективную оценку происходящим в Европе событиям.

Говоря о пакте Молотова — Риббентропа, позволю себе привести весьма интересную для наших британских «партнёров» выдержку из дневника нацистского преступника, одного из идеологов немецкого фашизма Альфреда Розенберга: «Надежды Англии на затягивание переговоров, к счастью, не оправдались: пакт с Москвой был подписан… Англичане первыми предприняли бессовестную попытку направить Советы на нас…»

Комментируя документ, принятый Европарламентом, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что евродепутаты представляют «подретушированную» версию событий по своему усмотрению и «окончательно теряют связь с реальностью». По мнению экспертов, парламентарии искажают историческую правду в угоду внешнеполитической конъюнктуре, стремясь подорвать имидж России.

Прекрасно понимаю, что дипломатам приходится говорить на своём языке, и они вынуждены не демонстрировать свои чувства и эмоции. Но я выражусь иначе. Это не «подретушированная» версия событий, а прямая попытка в угоду своим конъюнктурным интересам пересмотреть итоги Второй мировой войны.

Итоги Второй мировой войны давно подведены, и сделано это было в своё время в Нюрнберге. Не нынешним псведоборцам за «европейскую историческою память» их переиначивать. Пора прекратить лукавить, все устремления евродепутатов на борьбу с «осуждением советского тоталитарного прошлого» с «десоветизацией» Европы направлены только на одно — искоренить из памяти то, что нынешнее поколение европейцев во многом обязано своей жизнью советскому солдату. Евродепутаты, проголосовавшие за принятие резолюции «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы», пытаются убедить мир в том, что нельзя считать себя освободителями Европы» наследникам советского тоталитаризма». Отсюда и война «толерантных» европейцев с нашими памятниками и обелисками, которые, как занозы, напоминают им о том, что сытая, благополучная и зажиточная Европа в считаные недели легла под сапог германского солдата. А не всегда вдоволь сытый, хорошо обутый и одетый советский солдат пришёл в Европу и уничтожил фашистскую заразу, спасая не только своих родных и близких, но и чужие жизни.

Пишу всё это и представляю, как, скривив губы, наши европейские «партнёры» читают эти строки. Как говорят у нас в России — — сами напросились. Просто надо усвоить, что мы не будем спокойно взирать на то, как глумятся над могилами, памятниками и обелисками советских солдат. Пока живы участники войны, пока живы дети поколения первых послевоенных лет, мы не позволим плевать в память тех, кто погиб в этой страшной войне, тех, кого нет сейчас с нами и чьи портреты мы несём по улицам и площадям разных стран во время марша «Бессмертный полк». И именно эту память, а не ту, что вы предлагаете нам, мы постараемся передать нашим детям и внукам.