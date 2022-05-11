Очередной губернаторопад не обошел стороной главу Марий Эл Александра Евстифеева, который досрочно покинул пост в один день с главами еще четырех регионов. Но информация об отставке главы республики муссировалась в СМИ неоднократно в этом году. Еще в феврале источники одного из федеральных изданий утверждали, что вероятность отставки Евстифеева приближается к 100%. Ожидалось и то, что он покинет пост по собственному желанию. Пресс-служба главы региона каждый раз мужественно парировала запросы журналистов, заверяя, что Евстифеев работает в штатном режиме и никуда уходить не собирается.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Но вот момент настал, слухи оправдались, Евстифеев досрочно сложил с себя полномочия главы Марий Эл. Нельзя сказать, что жители республики очень сильно об этом горюют.

«Марийца во главу Марий Эл. Только марийца, никаких варягов», — отреагировала Елизавета С.

«Спасибо за этот мужественный поступок, Александр Александрович. Желаю счастья, здоровья и дальнейшего благополучия. Надеюсь, что и другие члены вашей команды последуют этому примеру», — издевательски попрощалась Ольга З.

Официальный интернет-портал Республики Марий Эл Александр Евстифеев

«Куда отправлять свое резюме?» — пошутил Billi М.

«Перекрестился, наверное, и рад, что уезжает из этой «жемчужины» мира», — предположила Татьяна Б.

«Была без радости любовь, разлука будет без печали», — не расстроился Иван Г.

«На самом деле, вовремя уйти — это тоже поступок! Ушел бы Маркелов раньше — возможно, и не сел бы», — высказалась Оксана Т.

«Скатертью дорожка. Но вначале нужно его тщательно проверить на коррупцию и тому подобное», — кровожадно выступил Андрей С.

Однако есть и парочка сочувствующих.

«Довели человека!!!» — уверена Надя К.

«Очень жаль», — грустит Мария С.

«Школы зато строить начал и детские сады!!!» — отметила Анна А.

«Пожелаем Евстифееву счастья и здоровья, вроде неплохой он человек, а сейчас молитесь, чтобы нам делового, активного главу назначили», — призвала Брюля Х.

Читайте также: Евстифеев покидает пост главы Марий Эл

И действительно назначили. Врио главы Марий Эл стал бывший председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев.

Не уверены, что жители республики успели оценить деловые качества нового руководителя. Но речь его на встрече с президентом России Владимиром Путиным однозначно поднимает настроение.

Официальное интернет-представительство президента России Встреча Владимира Путина с Юрием Зайцевым

«В принципе, Калмыкия и Марий Эл по некоторым параметрам, конечно же, схожи: по экономике схожи, по объёму бюджета небольшая разница есть. Поэтому понимание у меня, наверное, сформируется достаточно быстро», — пообещал Зайцев президенту. А может быть и так, для уроженца Подмосковья, что Калмыкия, что Марий Эл — всё одно.

Пока жители республики встречают нового главу с осторожным оптимизмом. Многие желали бы видеть на месте главы республики человека, который родился, или хотя бы живет в Марий Эл.

«Откуда он? Опять из Москвы?» — недовольна Любовь С.

«Опять уйдёт пару лет на знакомство с республикой и её проблемами. Время покажет», — полагает Дмитрий Е.

«Несколько лет будет познавать, кто такие марийцы, что это и с чем едят. Это будет топтание на месте. Ох», — огорчена Людмила З.

«Я вот не понимаю, почему не поставят главой республики местного? Ведь есть желающие достойные, которые знают проблемы региона, и способы их решения», — уверена Ольга П.

«Кролик ушёл… Пришёл заяц! Простите за сарказм», — пошутила Ольга П.

«Не понимаю логику тех, кто желает видеть местного во главе?! Ведь с огромной долей вероятности местный окажется местным бизнесменом или будет человек, представляющий интересы местного бизнесмена… С неместным хоть надежда есть, что что-то изменится в лучшую сторону. Ведь его сюда назначают за хорошую работу на предыдущем месте», — размечтался Арсен Г.

«Кнут и пряник новому руководителю. А главное — кадровые решения, а то лентяев полно», — советует Александр Ш.

«Интересненько», — загадочно прокомментировал Иван Ф.

И правда ведь, интересно.

Читайте также: Врио главы Марий Эл назначен экс-председатель правительства Калмыкии