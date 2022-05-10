Йошкар-Ола, , 16:26 — REGNUM В связи с истечением срока полномочий главы Республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку. Об этом Александр Евстифеев написал в своем telegram-канале.

Александр Евстифеев Kremlin.ru

«Благодарю все общественные и политические силы за слаженную командную работу на благо жителей республики. Нам удалось сделать многое и это наш общий успех», — отметил глава республики, также выразив благодарность президенту России Владимиру Путину за доверие, а жителям региона — за поддержку всех проводимых начинаний.

«Верю, что дальнейшее динамичное развитие Марий Эл продолжится и внесет свою лепту в процветание нашей страны», — заключил Евстифеев.

ИА REGNUM напоминает, Александр Евстифеев был назначен врио главы Марий Эл после прекращения полномочий предыдущего главы республики Леонида Маркелова с формулировкой «за утрату доверия». Это произошло в апреле 2017.

На досрочных выборах главы республики в сентябре 2017 года Евстифеев представлял «Единую Россию», его кандидатуру поддержали более 88% избирателей от общего числа участников голосования. 21 сентября он вступил в должность главы региона.

До назначения врио главы Марий Эл Евстифеев занимал должность председателя арбитражного суда Московской области.