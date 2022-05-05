Губернатор Забайкалья Александр Осипов на своей странице «ВКонтакте» рассказал об отваге забайкальского воина, проявленной во время спецоперации на Украине. По его словам, Алексей Лиханов из с. Ундино-Поселье стал настоящей легендой в российских войсках.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Во время боя спас нескольких наших бойцов, оказал им помощь и отправил в полевой госпиталь. После его самого ранило и отбросило ударной волной в сторону от поля боя. Он сам оказал себе первую помощь, укрылся от врагов в канаве, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения нашей армии. Похудел сильно, но, главное, живой. Сейчас набирается сил. Без преувеличения, наши бойцы — пример для многих, образец мужества. Каждый из них всегда может рассчитывать на мою помощь», — поделился Александр Осипов.

В комментариях его массово поддержали. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

«Александр Михайлович, спасибо, что навестили Алексея. Этот мужественный человек награжден медалью «За отвагу» и сам не расскажет, что перед тем, как получил ранение, спас несколько наших бойцов, буквально вынес на себе с поля боя. От нашей семьи большой поклон тебе, Алеша. Ты нашего сына спас. Выздоравливай, сынок», — обратилась к губернатору Забайкалья Елена Юсупова.

«12 суток с простреленным коленом по холоду дополз до своих: настоящий воин, повторивший подвиг настоящего Человека — летчика Маресьева. Санинструктор Лёша Лиханов, ты настоящий Герой», — считает Сергей Кулыров.

«Да это же «Повесть о настоящем человеке»! Был такой лётчик — Алексей Маресьев, полз к своим зимой 1942 г., был ранен, отморозил обе ноги. Герой Советского Союза. Лечился, ходил на протезах и даже вернулся в строй и летал на истребителях. О нём после войны и была написана «Повесть о настоящем человеке»», — поддерживает Лариса Косякова.

Скриншот страницы губернатора Забайкалья в «ВКонтакте» Губернатор Забайкалья Александр Осипов и русский воин Алексей Лиханов. По мнению людей, в ходе спецоперации на Украине он повторил подвиг лётчика-истребителя Алексея Маресьева.

«Здравствуйте. Привет вам из Липецка. Считаю, что такой мужественный воин заслуживает того, чтобы о нем знала вся Россия. Про таких парней можно и нужно снимать кино. Это Маресьев номер 2. Слава герою!» — считает Елена Ледовских.

«Наш Маресьев!» — считает Олег Власов.

«Живи долго, братишка! Лётчик Великой Отечественной войны Алексей Маресьев был в такой же ситуации, видимо, сверху тебе помогал», — напутствовал Алексея Лиханова Андрей Родин.

«Совершенно немыслимая, невообразимая, непоколебимая сила духа! Алексей, здоровья Вам и всего самого доброго!» — написала Ольга Сачкова.

«Сколько в наших парнях мужества, гордость берёт, низкий поклон родителям за воспитание такого бесстрашного сына! Не растерялся в тяжелую минуту, молодец, выздоравливай!» — пожелала Елена Савран.

«Забайкальская земля всегда славилась отважными воинами!» — считает Евгений Коврижный.

«Ребята, вы молодцы. Храни вас Господь!» — написала в адрес всех российских воинов, задействованных в спецоперации на Украине, Алёна Кондратенко.

«Честь и слава Воину!!! Образец великой стойкости и мужества! Нужно написать и издать книгу о воинах России, участвовавших в спецоперации на Украине, в Чечне, в Сирии, во всех горячих точках! Чтобы помнили, чтобы знали, чтобы учились на их подвигах!» — предлагает Лариса Карнаухова.

«Я уже пенсионер и думал, что молодежь, кроме «в интернете сидеть», ничего не может! А вот Алексей доказал, что есть у нас настоящие пацаны, которыми надо гордиться!» — поделился мнением Александр Мамаев.

«Не оскудела земля Русская настоящими скромными Героями. Совсем молодые, а какие сильные духом! А мы все ругаем нашу молодежь… даже стыдно как-то становится. Нет у нас потерянных поколений. Слава Богу! «Русь святая! Храни веру православную! В ней же тебе утверждение!» — поддерживает Елена Егоровская.

«Огромная гордость одолевает душу и сердце за таких ребят. Не перевелись еще настоящие ребята на земле Русской!!!» — поделилась Ольга Журавкова.

«Русская сталь!!! Разве можно победить такую страну, как Россия, где живут и ныне её защищают такие солдаты, как Алексей Лиханов?!!! Да никогда!!! Наша Победа будет неизбежна, как неизбежно утро и восход солнца!!! Здоровья тебе и счастья, русский солдат!!!» — пожелал Александр Савельев.

«Душой и сердцем обнимаю этого воина! И всех остальных! Ребята, прошу вас! Живите долго-предолго! Пусть Господь пошлет вам счастья, много деток и внуков! Великие и непобедимые наши воины! С вами Бог и Пресвятая Богородица, пусть всегда и каждую секунду сопутствуют и подкрепляют ваш дух и силу! Крепкого здоровья, поправляйтесь скорее!» — пожелала Алекса.

«Ты мой хороший! Гордимся тобой! Здоровья тебе, сынок, и быстрейшего выздоровления! Героический поступок. Бойцов спас и сам выдержал такое испытание. Спасибо тебе за это! Дай Бог всего самого, самого хорошего в твоей жизни! Родителям спасибо за воспитание такого замечательного сына! Всем добра!» — благодарит Александра Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине продолжается уже 10 недель. За это время от националистов удалось освободить значительную часть территорий ЛНР и ДНР. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

Читайте также: Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция