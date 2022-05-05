«Маресьев нашего времени» — Россия восхищена подвигом воина из Забайкалья
Губернатор Забайкалья Александр Осипов на своей странице «ВКонтакте» рассказал об отваге забайкальского воина, проявленной во время спецоперации на Украине. По его словам, Алексей Лиханов из с. Ундино-Поселье стал настоящей легендой в российских войсках.
«Во время боя спас нескольких наших бойцов, оказал им помощь и отправил в полевой госпиталь. После его самого ранило и отбросило ударной волной в сторону от поля боя. Он сам оказал себе первую помощь, укрылся от врагов в канаве, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения нашей армии. Похудел сильно, но, главное, живой. Сейчас набирается сил. Без преувеличения, наши бойцы — пример для многих, образец мужества. Каждый из них всегда может рассчитывать на мою помощь», — поделился Александр Осипов.
В комментариях его массово поддержали. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«Александр Михайлович, спасибо, что навестили Алексея. Этот мужественный человек награжден медалью «За отвагу» и сам не расскажет, что перед тем, как получил ранение, спас несколько наших бойцов, буквально вынес на себе с поля боя. От нашей семьи большой поклон тебе, Алеша. Ты нашего сына спас. Выздоравливай, сынок», — обратилась к губернатору Забайкалья Елена Юсупова.
«12 суток с простреленным коленом по холоду дополз до своих: настоящий воин, повторивший подвиг настоящего Человека — летчика Маресьева. Санинструктор Лёша Лиханов, ты настоящий Герой», — считает Сергей Кулыров.
«Да это же «Повесть о настоящем человеке»! Был такой лётчик — Алексей Маресьев, полз к своим зимой 1942 г., был ранен, отморозил обе ноги. Герой Советского Союза. Лечился, ходил на протезах и даже вернулся в строй и летал на истребителях. О нём после войны и была написана «Повесть о настоящем человеке»», — поддерживает Лариса Косякова.
«Здравствуйте. Привет вам из Липецка. Считаю, что такой мужественный воин заслуживает того, чтобы о нем знала вся Россия. Про таких парней можно и нужно снимать кино. Это Маресьев номер 2. Слава герою!» — считает Елена Ледовских.
«Наш Маресьев!» — считает Олег Власов.
«Живи долго, братишка! Лётчик Великой Отечественной войны Алексей Маресьев был в такой же ситуации, видимо, сверху тебе помогал», — напутствовал Алексея Лиханова Андрей Родин.
«Совершенно немыслимая, невообразимая, непоколебимая сила духа! Алексей, здоровья Вам и всего самого доброго!» — написала Ольга Сачкова.
«Сколько в наших парнях мужества, гордость берёт, низкий поклон родителям за воспитание такого бесстрашного сына! Не растерялся в тяжелую минуту, молодец, выздоравливай!» — пожелала Елена Савран.
«Забайкальская земля всегда славилась отважными воинами!» — считает Евгений Коврижный.
«Ребята, вы молодцы. Храни вас Господь!» — написала в адрес всех российских воинов, задействованных в спецоперации на Украине, Алёна Кондратенко.
«Честь и слава Воину!!! Образец великой стойкости и мужества! Нужно написать и издать книгу о воинах России, участвовавших в спецоперации на Украине, в Чечне, в Сирии, во всех горячих точках! Чтобы помнили, чтобы знали, чтобы учились на их подвигах!» — предлагает Лариса Карнаухова.
«Я уже пенсионер и думал, что молодежь, кроме «в интернете сидеть», ничего не может! А вот Алексей доказал, что есть у нас настоящие пацаны, которыми надо гордиться!» — поделился мнением Александр Мамаев.
«Не оскудела земля Русская настоящими скромными Героями. Совсем молодые, а какие сильные духом! А мы все ругаем нашу молодежь… даже стыдно как-то становится. Нет у нас потерянных поколений. Слава Богу! «Русь святая! Храни веру православную! В ней же тебе утверждение!» — поддерживает Елена Егоровская.
«Огромная гордость одолевает душу и сердце за таких ребят. Не перевелись еще настоящие ребята на земле Русской!!!» — поделилась Ольга Журавкова.
«Русская сталь!!! Разве можно победить такую страну, как Россия, где живут и ныне её защищают такие солдаты, как Алексей Лиханов?!!! Да никогда!!! Наша Победа будет неизбежна, как неизбежно утро и восход солнца!!! Здоровья тебе и счастья, русский солдат!!!» — пожелал Александр Савельев.
«Душой и сердцем обнимаю этого воина! И всех остальных! Ребята, прошу вас! Живите долго-предолго! Пусть Господь пошлет вам счастья, много деток и внуков! Великие и непобедимые наши воины! С вами Бог и Пресвятая Богородица, пусть всегда и каждую секунду сопутствуют и подкрепляют ваш дух и силу! Крепкого здоровья, поправляйтесь скорее!» — пожелала Алекса.
«Ты мой хороший! Гордимся тобой! Здоровья тебе, сынок, и быстрейшего выздоровления! Героический поступок. Бойцов спас и сам выдержал такое испытание. Спасибо тебе за это! Дай Бог всего самого, самого хорошего в твоей жизни! Родителям спасибо за воспитание такого замечательного сына! Всем добра!» — благодарит Александра Кузнецова.
Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине продолжается уже 10 недель. За это время от националистов удалось освободить значительную часть территорий ЛНР и ДНР. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.
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